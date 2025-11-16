Accident în Cluj. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil de șapte ani, au fost rănite

Un bărbat de 44 de ani a murit, iar alte trei persoane, printre care şi un copil de şapte ani, au fost rănite într-un accident rutier produs în judeţul Cluj.

Impactul s-a soldat cu moartea unui pasager și rănirea altor trei persoane, printre care un minor, scrie presa locală.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 45 de ani din județul Alba, care conducea dinspre Feleacu spre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, izbindu-se de un autoturism care venea din sens opus. La volanul acestuia se afla o femeie de 38 de ani din Dolj.

În urma coliziunii, pasagerul din mașina condusă șoferul din Alba, un bărbat de 44 de ani, a murit pe loc.

Potrivit polițiștilor clujeni, femeia aflată la volanul celuilalt autoturism, o fetiță de 7 ani și șoferul din Alba au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Testele cu aparatul etilotest efectuate la fața locului au indicat valori negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.