Fostul iubit al Mădălinei Ghenea se prezintă la Australian Open la braț cu o actriță și cu un nou antrenor

Jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (34 de ani, 44 ATP), care a suferit o accidentare în iulie 2025, la meciul împotriva lui Jannik Sinner de la Wimbledon, abordează cu un antrenor nou primul turneu de tenis de Mare Șlem al anului, Australian Open, care începe pe 12 ianuarie, la Melbourne.

Bulgarul care în luna mai împlinește 35 de ani își va deschide campania din 2026 la turneul australian ATP 250 de la Brisbane, începând cu 5 ianuarie, competiție pe care a câștigat-o de două ori. Această locație importantă pentru cariera lui Grigor a fost deja un simbol al renașterii și l-ar putea ajuta acum pe fostul „baby Federer” să-și reia cariera la cel mai înalt nivel.

2026 va marca o schimbare majoră în carieră lui. Loja lui Grigor va fi ocupată de fostul număr 19 mondial, actualul antrenor Xavier Malisse, un jucător pe cât de spectaculos, pe atât de inconstant, care a lucrat anterior cu olandezul Griekspoor și cu australianul Popyrin.

Belgianul îl va înlocui pe Daniel Vallverdu, de care Dimitrov s-a despărțit în relații excelente după opt ani de colaborare. Noul tehnician îi seamănă noului să elev. În 2017, Dimitrov era numărul 3 mondial, iar în 2019 a terminat dincolo de locul 70.

Bulgarul cu iubite celebre, precum Nicole Scherzinger, Maria Șarapova sau Mădălina Ghencea, vine la Antipozi cu o nouă parteneră, actrița Eiza Gonzalez.