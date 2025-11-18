Accident grav în Sectorul 6: patru persoane rănite după ce o mașină a intrat într-o stație de autobuz

Patru persoane au fost rănite marți dimineață, în jurul orei 06:00, după ce un autoturism a intrat direct în stația de autobuz de pe Bulevardul Uverturii, în sectorul 6 al Capitalei. Două dintre victime sunt în stare gravă, iar celelalte două au suferit răni ușoare.

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, accidentul s-a produs la intersecția Bulevardului Uverturii cu Strada Apusului și a implicat două autovehicule. „Din impact, unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit patru pietoni și două mașini parcate”, se arată în comunicatul oficial.

Toți cei patru pietoni răniți sunt conștienți și au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Trafic restricționat și verificări la fața locului

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. Circulația pe Bd. Uverturii se desfășoară alternativ, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

O mașină a intrat în oamenii din stație, încercând să evite altă mașină, a povestit un martor, confirmând dinamica incidentului.

În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.