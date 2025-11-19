Trafic blocat între Brașov și Predeal, după ce o cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat pe DN1

O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat, miercuri dimineață, pe DN 1, între Brașov şi Predeal, în urma unui accident în care a mai fost implicat un vehicul. Traficul a fost complet blocat în urma incidentului.

„Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal! În acest moment circulaţia este oprită pe ambele sensuri în zona Timişul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident”, a transmis, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.

Potrivit sursei citate, deşi ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, există posibilitatea de scurgeri, aşa că traficul este deviat pe rute alternative.

În zonă plouă în acest moment.