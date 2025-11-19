Impact violent între o mașină și un tren la Suceava. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, în noaptea de marți spre miercuri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferată între localitățile Verești și Văratec, au anunțat reprezentanții ISU Suceava.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și două ambulanțe SMURD: una cu echipaj de prim-ajutor (EPA) și una de Terapie Intensivă Mobilă (TIM).

Reprezentanții ISU au precizat că în mașină se aflau doi bărbați, răniți în urma impactului. „În autoturism se aflau două persoane, care au fost rănite. Victimele (bărbați), conștiente și cooperante, au fost preluate pentru acordarea primului ajutor medical”, au transmis oficialii, citați de Agerpres.

După evaluarea medicală, doar unul dintre bărbați a acceptat transportul la spital. „Ulterior, o singură persoană a fost transportată la spital, cealaltă refuzând transportul la o unitate spitalicească”, a mai precizat ISU.