O primărie din vestul țării îi scutește pe fermieri de impozitul pe teren și a redus cu 50% impozitul la utilaje agricole

Consiliul Local Nădlac a aprobat recent o hotărâre prin care fermierii din localitate beneficiază de scutire de impozit pe teren și reducere cu 50% a impozitului pe utilaje agricole. Măsura este menită să sprijine agricultorii afectați de secetă și să încurajeze activitatea agricolă în zonă.

Potrivit documentului oficial, scutirea de impozit se aplică terenurilor afectate de calamități naturale, în timp ce reducerea pentru utilaje se acordă pentru echipamentele utilizate efectiv în producția agricolă, pentru următorii doi ani, potrivit agrointel.

Astfel, potrivit hotărârii votate în ședința din 30 decembrie 2025, agricultorii vor beneficia de:

scutire totală de la plata impozitului pe terenurile afectate de calamități naturale în anul precedent, dacă prezintă dovezi oficiale ale pierderilor înregistrate;

reducerea cu 50% a impozitului pe utilajele agricole utilizate efectiv în producție, pentru o perioadă de doi ani;

Potrivit sursei citate, Primăria a explicat că decizia se înscrie în cadrul legal oferit de Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, care permite autorităților locale să ajusteze taxele și impozitele în funcție de specificul comunității.

Măsurile vin într-un context național dificil pentru agricultori, Parlamentul recent aprobând majorări de impozite pe terenuri agricole începând cu 2026, în unele cazuri chiar și peste 130%.

Prin hotărârea locală, autoritățile încearcă să atenueze impactul acestor schimbări asupra fermierilor locali.