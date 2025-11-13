Video Autobuz căzut într-o râpă adâncă de 200 de metri, în Peru: 37 de pasageri au murit, iar alte zeci de persoane sunt rănite

Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă în regiunea montană Arequipa din sudul Peru, anunță autoritățile locale.

Potrivit lui Walther Oporto, șeful regional al sănătății, 36 de persoane au murit la fața locului, iar o alta a decedat ulterior la spital. Printre răniți se numără și un bebeluș de opt luni, alături de alți doi copii, potrivit reuters.

Autobuzul aparținea companiei Llamosas și circula pe autostrada dintre orașul coastal Chala și regiunea Arequipa, când a lovit o dubă. Impactul violent l-a aruncat într-o râpă de aproximativ 200 de metri adâncime.

Imagini de la fața locului arată vehiculul răsturnat, înconjurat de piese auto și obiecte personale ale pasagerilor.

Autoritățile au precizat că 26 de persoane au fost tratate pentru diferite leziuni, dintre care trei se află în stare gravă.

Specialiștii spun că acesta este unul dintre cele mai grave accidente de autobuz înregistrate în Peru și cel mai mortal dintr-o serie de tragedii rutiere recente din America Latină. Compania Llamosas nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii.