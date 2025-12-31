Ghinion teribil pentru Kylian Mbappé. După un 2025 senzațional, francezul trage pe dreapta în primele săptămâni din 2026

Fotbalistul francez Kylian Mbappé (27 de ani) s-a accidentart la genunchi, devenind indisponibil pentru următoarele trei săptămâni.

După ce a marcat al 59-lea gol din 2025 pentru Real Madrid împotriva Sevillei, pe 20 decembrie (66 de goluri într-un an calendaristic, inclusiv cele pentru echipa națională a Franței), atacantul a fost supus astăzi unui RMN, care a relevat o ruptură de ligament la genunchi. Problema medicală va necesita cel puțin trei săptămâni de indisponibilitate.

Mbappé, care anterior ratase doar meciul din Liga Campionilor cu Manchester City de pe 10 decembrie, va lipsi de la meciurile de acasă împotriva lui Betis și Levante, din La Liga, de la semifinala Supercupei împotriva lui Atlético Madrid (și la posibila finală), precum și de la meciul din Liga Campionilor împotriva formației AS Monaco, echipa care l-a lansat.

Superstarul francez ar putea reveni pe teren pe 25 ianuarie, la meciul din deplasare cu Villarreal.