search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucraiene, ar putea deveni președintele Ucrainei până la finalul lui 2026, susține WP

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, ar putea deveni președintele țării până la 31 decembrie 2026, conducând un guvern de uniune națională după eventuala retragere a actualului șef al statului, Volodimir Zelenski. Această ipoteză este avansată de David Ignatius, editorialist al The Washington Post, într-un exercițiu de prognoză publicat sub forma unei „quiz de Anul Nou”.

Valeri Zalujnîi, fost șef al armatei ucrainene/FOTO:X
Valeri Zalujnîi, fost șef al armatei ucrainene/FOTO:X

Ignatius, cunoscut pentru analizele sale privind războiul din Ucraina, subliniază că scenariul reprezintă o evaluare personală, nu o informație confirmată. În cadrul aceluiași exercițiu, el a prezentat și alte variante posibile pentru viitoarea conducere a Ucrainei.

Printre acestea se numără realegerea lui Volodimir Zelenski, în urma unor alegeri care ar legitima un acord de pace cu Rusia, precum și ascensiunea lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare GUR,în ciuda dezvăluirilor privind faptul că ar fi întreținut contacte secrete cu Moscova.

Alte nume menționate sunt Oleg Tatarov, adjunct al șefului administrației prezidențiale, descris drept o figură influentă în gestionarea afacerilor interne, și Vitalii Șabunin, un cunoscut activist anticorupție, a cărui platformă este centrată pe mesajul: „corupția ucide”.

Pe lângă scenariile politice, Ignatius a formulat și o serie de prognoze privind evoluția războiului. El estimează că acest conflict va rămâne într-un „impas sângeros”, în timp ce atacurile ucrainene cu drone ar putea reduce semnificativ exporturile energetice ale Rusiei, inclusiv prin lovirea așa-numitei „flote fantomă”.

Editorialistul sugerează, de asemenea, că războiul s-ar putea extinde dacă NATO ar doborî o dronă rusească intrată în spațiul aerian european și care ar reprezenta un pericol pentru aviația civilă.

În același timp, Ignatius consideră improbabilă semnarea unui acord de pace care să implice concesii teritoriale din partea Ucrainei sau renunțarea acesteia la aspirațiile de aderare la NATO. El respinge, totodată, ca fiind puțin probabile scenarii precum un atac cu rachete asupra Kremlinului sau o străpungere majoră a frontului de către forțele ruse, urmată de o ofensivă spre orașul Dnipro.

Anterior, unele publicații au relatat că Valerii Zalujnîi ar intenționa să renunțe la funcția de ambasador la începutul anului 2026 și să revină în Ucraina. Informația a fost dezmințită de consiliera sa media, Oksana Torop, care a declarat că planurile diplomatului nu s-au schimbat și că acesta își continuă activitatea în Statele Unite.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Chirilă, Rimes, Moga, pe capul lui BOLOJAN, în prag de An Nou! Ce îi reproșează cântăreții
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să plătească datoriile achitate de alții
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Știrea face înconjurul lumii: Roberto Carlos, operat de urgență la inimă!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
observatornews.ro
image
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Substanţele bizare găsite de anchetatori în casa Rodicăi Stănoiu schimbă tot! Ce riscă presupusul iubit după ce s-a aflat ce îi făcea
playtech.ro
image
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Noi creșteri de prețuri în 2026! Se majorează, de la 1 ianuarie, accizele la bere, vin, alcool şi combustibili
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Nepoata lui Kennedy getty images jpg
Nepoata lui John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici. Blestemul familiei lovește iar
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cictrice suspectă pe chipul Prințesei, valuri de teorii s-au iscat

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă