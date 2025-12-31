Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucraiene, ar putea deveni președintele Ucrainei până la finalul lui 2026, susține WP

Ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, ar putea deveni președintele țării până la 31 decembrie 2026, conducând un guvern de uniune națională după eventuala retragere a actualului șef al statului, Volodimir Zelenski. Această ipoteză este avansată de David Ignatius, editorialist al The Washington Post, într-un exercițiu de prognoză publicat sub forma unei „quiz de Anul Nou”.

Ignatius, cunoscut pentru analizele sale privind războiul din Ucraina, subliniază că scenariul reprezintă o evaluare personală, nu o informație confirmată. În cadrul aceluiași exercițiu, el a prezentat și alte variante posibile pentru viitoarea conducere a Ucrainei.

Printre acestea se numără realegerea lui Volodimir Zelenski, în urma unor alegeri care ar legitima un acord de pace cu Rusia, precum și ascensiunea lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare GUR,în ciuda dezvăluirilor privind faptul că ar fi întreținut contacte secrete cu Moscova.

Alte nume menționate sunt Oleg Tatarov, adjunct al șefului administrației prezidențiale, descris drept o figură influentă în gestionarea afacerilor interne, și Vitalii Șabunin, un cunoscut activist anticorupție, a cărui platformă este centrată pe mesajul: „corupția ucide”.

Pe lângă scenariile politice, Ignatius a formulat și o serie de prognoze privind evoluția războiului. El estimează că acest conflict va rămâne într-un „impas sângeros”, în timp ce atacurile ucrainene cu drone ar putea reduce semnificativ exporturile energetice ale Rusiei, inclusiv prin lovirea așa-numitei „flote fantomă”.

Editorialistul sugerează, de asemenea, că războiul s-ar putea extinde dacă NATO ar doborî o dronă rusească intrată în spațiul aerian european și care ar reprezenta un pericol pentru aviația civilă.

În același timp, Ignatius consideră improbabilă semnarea unui acord de pace care să implice concesii teritoriale din partea Ucrainei sau renunțarea acesteia la aspirațiile de aderare la NATO. El respinge, totodată, ca fiind puțin probabile scenarii precum un atac cu rachete asupra Kremlinului sau o străpungere majoră a frontului de către forțele ruse, urmată de o ofensivă spre orașul Dnipro.

Anterior, unele publicații au relatat că Valerii Zalujnîi ar intenționa să renunțe la funcția de ambasador la începutul anului 2026 și să revină în Ucraina. Informația a fost dezmințită de consiliera sa media, Oksana Torop, care a declarat că planurile diplomatului nu s-au schimbat și că acesta își continuă activitatea în Statele Unite.