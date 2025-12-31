search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Țările din Europa în care primești bani să începi o viață nouă în 2026

Publicat:

Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori.

Locuințe din Italia FOTO: f Callie Riemann
Locuințe din Italia FOTO: f Callie Riemann

În timp ce unele dintre oferte au devenit atât de populare încât administrațiile locale s-au văzut nevoite să închidă aplicările, altele rămân încă valabile și pentru anul 2026, potrivit Mediafax.

Prima ofertă de acest gen se află în Italia: Radicondoli este un mic orășel medieval din comuna cu același nume, situată în Toscana, la o oră distanță de Florența. Potrivit CNN Travel, administrația locală a pus deoparte în acest an 400.000 de euro, pentru a atrage noi locuritori, oferind atât subvenții pentru achiziționarea de noi locuințe, cât și subvenții pentru utilizatorii de energie verde, dar și pentru studenți.

De asemenea, administrația locală va acoperi și jumătate din plata aferentă chiriei pentru următorii doi ani de zile, celor care aplică în decembrie 2025 și se mută la începutul anului 2026. Pentru a fi eligibili, cei care doresc să achiziționeze locuințe trebuie să rămână în oraș pentru cel puțin 10 ani, iar doritorii care aleg varianta unei chirii trebuie să rămână cel puțin patru ani.

Spania – țara unde noii locuitori sunt bineveniți la sat

Dacă doriți să începeți o viață nouă în noul an, există mai multe sate din Spania care oferă scheme de relocare, incluzând orășelul Ponga, din Asturias, situată în nord-vestul țării. De asemenea, oferte există și în regiunea Extremadura, din vestul țării, la granița cu Portugalia.

Procedurile de solicitare prin intermediul consiliilor locale pot să fie dificil de parcurs, dar există  în prezent două proiecte menite să ajute persoanele interesate să se mute în mediul rural. Proiectele au ca scop punerea în legătură a potențialilor rezidenți cu municipalitățile.

Platforma numită Holapueblo, pregătește cel de-al șaselea program de relocare, iar momentan, aplicările sunt deschise. Această schemă este destinată în mod particular antreprenorilor care doresc să înceapă o afacere în micile comunități.

Pentru a fi eligibili, doritorii au nevoie de o idee de afacere bine dezvoltată, dar și de dreptul legal de a munci și trăi în Spania.

Organizația identifică municipalități care doresc să atragă noi locuitori și oferă stimulente, dar și sprijin, cum ar fi locuințe la prețuri accesibile și servicii comunitare. De asemenea, platforma conectează antreprenorii în devenire cu aceste municipalități, oferindu-le sprijin în procesul de depunere a cererii, dar și de înființare a afacerii.

O altă platformă de acest gen este Volver al Pueblo, care cuprinde oferte de locuințe, locuri de muncă, afaceri, dar și terenuri în zone rurale. Platforma  oferă asistență în procesul de relocare. Persoanele interesate pot găsi zeci de case la prețuri rezonabile și locuri de muncă.

Irlanda, o țară potrivită pentru iubitorii de peisaje rurale

Guvernul iralndez oferă peste granturi în valoare de 70.000 de euro celor care doresc să renoveze o locuință vacantă și să se mute acolo.

Programul a fost lansat încă din 2023, iar doritorii au posibilitatea de a transforma casele ori clădirile vacante în propria locuință sau să dea proprietatea în închiriere.

Inițiativa face parte din programul național „Our Living Islands” (n.r. – Insulele noastre vii), în cadrul căruia guvernul irlandez își propune să stimuleze creșterea populației în insulele din Irlanda.

Programul ajută comunitățile de pe 30 de insule retrase, care nu sunt legate de continent prin poduri, iar zonele sunt izolate de maree.

Aspiranții trebuie să achiziționeze și să dețină o proprietate pe una dintre insule iar clădirea trebuie să fi fost construită înainte de 2007 și neocupată timp de cel puțin doi ani. Fondurile acordate pot fi folosite pentru lucrări de reabilitare, precum instalarea de izolație, îmbunătățiri structurale sau redecorare.

Guvernul oferă o subvenție standard de până la 50.000 de euro. Dacă costurile de renovare depășesc această sumă, doritorii pot aplica și pentru subvenția suplimentară de până la 20.000 de euro, dacă pot demonstra că imobilul se află în stare avansată de degradare.

O rezervație insulară din Scoția caută pădurar

Pentru cei care nu doresc care nu doresc să se mute definitiv sau să cumpere o locuință într-o altă țară, există posibilitatea de a aplica pentru un loc de muncă. O rezervație naturală insulară din Scoția caută pădurari care să supraveheze Handa, o insuliță situată în largul coastei Sutherland.

Este vorba despre o ofertă de angajare pe șase luni, pusă la dispoziție de The Scottish Wildlife Trust. Candidatul selectat va beneficia de cazare gratuită într-o cabană, dar și de un salariu de aproximativ 5.000 de euro pe lună.

Fișa postului include monitorizarea populațiilor locale de păsări, succesul reproducerii lor, dar și orice semne de stres sau perturbare a populației de înaripate.

Totuși, traiul pe această insuliță presupune și provocări. Pentru proviziile de bază, serviciile de spălătorie ori reumplerea buteliilor de gaz pentru gătit, locatarul trebuie să facă o călătorie cu barca până pe continent, dacă vremea o permite.

Insula se află la 10 minute distanță de continent, iar singurii locatari sunt populația de păsări.

