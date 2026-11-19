O rețea infracțională transfrontalieră, implicată în furtul de utilaje agricole, este vizată de o anchetă desfășurată de autoritățile din România și Italia. În cadrul operațiunii „SANT ISIDOR”, polițiștii au desfășurat acțiuni în patru județe din țară, iar autoritățile italiene au făcut descinderi în 11 locații.

Operațiunea a fost denumită „SANT ISIDOR”. Foto: Pixabay

Acțiunile au fost organizate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale, în cooperare cu autoritățile judiciare italiene – Carabinieri.

În România, au fost desfășurate activități operative în județele Dolj, Iași, Buzău și Brăila. Polițiștii au pus în executare cinci mandate europene de arestare, emise pe numele persoanelor vizate de anchetă. Cele cinci persoane au fost depistate și urmează să fie prezentate instanței.

În paralel, în Italia, autoritățile au efectuat descinderi la 11 locații. Potrivit informațiilor transmise de partea italiană, investigația vizează 23 de persoane, dintre care șase sunt cetățeni români.

Operațiunea a fost denumită „SANT ISIDOR”, cu trimitere la Sfântul Isidor, considerat protectorul agricultorilor. Acțiunile din România au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională.

„Denumirea operaţiunii 'SANT ISIDOR' face trimitere la Sfântul Isidor, recunoscut drept protectorul agricultorilor. Pe teritoriul României, au fost desfăşurate acţiuni operative în judeţele Dolj, Iaşi, Buzău, şi Brăila, fiind puse în executare 5 mandate europene de arestare, emise pe numele persoanelor vizate. Cele 5 persoane cercetate au fost depistate şi urmează să fie prezentate instanţei. Concomitent, pe teritoriul Italiei, autorităţile partenere au efectuat descinderi la 11 locaţii, în cadrul investigaţiei fiind vizate 23 de persoane, dintre care 6 cetăţeni români, potrivit informaţiilor comunicate de partea italiană”, a transmis IPJ Buzău.