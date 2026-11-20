Ancheta a fost coordonată de Parchetul din Trani și vizează 28 de persoane, dintre care 17 italieni și 11 români. În urma operațiunii, au fost puse în aplicare 28 de măsuri preventive: opt suspecți au fost duși în penitenciar, șase au fost plasați în arest la domiciliu, iar ceilalți au primit obligația de a nu părăsi o anumită localitate sau de a se prezenta periodic la poliție.

Tractoare furate din Italia Foto: arhivă, adevărul

Operațiunea a mobilizat aproximativ 100 de carabinieri și a beneficiat de sprijinul Poliției Române și al Europol. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din 17 italieni și 11 români, printre care și o femeie. Suspecții au vârste cuprinse între 24 și 65 de ani, iar bazele operaționale ale rețelei se aflau în localitățile Canosa di Puglia și San Ferdinando di Puglia, în provincia Barletta-Andria-Trani, potrivit La Reppubblica.

Membrii grupării ar fi acționat și în alte zone din Puglia și în regiunile învecinate. Aceștia se ocupau de furtul tractoarelor, al utilajelor agricole și al altor vehicule de lucru, pe care le pregăteau ulterior pentru a le scoate din Italia.

Traseul utilajelor furate: Italia- Grecia- România

Metoda folosită de suspecți era bine organizată. După ce furau utilajele, aceștia schimbau plăcuțele de înmatriculare, modificau seriile de identificare ale șasiurilor și falsificau documentele vehiculelor. În acest fel, tractoarele primeau o identitate nouă, iar proveniența lor ilegală devenea mai greu de descoperit.

Utilajele nu rămâneau în Italia. După modificarea elementelor de identificare, erau încărcate în camioane de mare tonaj și transportate în portul Brindisi. De acolo, plecau pe mare spre Grecia, iar ulterior își continuau drumul pe cale rutieră până în România.

Ajunse în țară, tractoarele și celelalte echipamente agricole erau introduse pe piață prin intermediul unor anunțuri de vânzare, inclusiv pe rețelele sociale. Anchetatorii au identificat oferte prin care erau promovate utilaje agricole furate din Italia și din regiunea Basilicata.

Ancheta a început după furtul unui tractor din provincia Potenza

Investigația a pornit de la furtul unui tractor, comis la 29 octombrie 2024, dintr-o zonă rurală a localității Banzi, în provincia Potenza. Aproape două luni mai târziu, la 12 decembrie 2024, utilajul a fost descoperit în Canosa di Puglia.

Carabinierii au constatat că elementele de identificare ale tractorului fuseseră modificate, iar documentele care îl însoțeau erau false. Descoperirea a reprezentat punctul de plecare pentru ancheta „Sant'Isidoro”, desfășurată de Secția Operativă a Companiei Carabinieri din Andria, între decembrie 2024 și iunie 2025.

Pentru a reconstitui activitatea grupării, anchetatorii au folosit imagini de pe camerele de supraveghere, interceptări telefonice și ambientale, filaje și localizări prin GPS.

În timpul investigațiilor, autoritățile au recuperat și au pus sub sechestru șapte utilaje agricole furate din nordul provinciei Barletta-Andria-Trani și din Basilicata. De asemenea, au descoperit certificate de înmatriculare falsificate.

Un alt episod important a vizat un camion care transporta un utilaj agricol furat din Palazzo San Gervasio, în provincia Potenza. Camionul aparținea unei firme românești de transport și avea ca destinație localitatea Moțăței-Gară, din România. Șoferul a fost cercetat în stare de libertate, iar camionul a fost pus sub sechestru.

La 19 noiembrie, carabinierii au pus în aplicare 28 de măsuri preventive, în baza unei ordonanțe emise de judecătorul pentru anchete preliminare al Tribunalului din Trani, la solicitarea procurorilor.

Opt persoane au fost plasate în arest preventiv, alte șase în arest la domiciliu, două au primit obligația de a nu părăsi o anumită localitate, iar alte 12 trebuie să se prezinte periodic la poliția judiciară.

Operațiunea a mobilizat aproximativ 100 de carabinieri din cadrul Comandamentului Provincial Barletta-Andria-Trani. La acțiune au participat și militari din Bari și Foggia, unități de elicoptere, Regimentul 4 de carabinieri călare, echipele speciale „Cacciatori Puglia” și unități canine din Modugno.

Intervențiile au vizat mai multe localități italiene: Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola și San Ferdinando di Puglia, dar și Ruvo di Puglia, Corato și Terlizzi, din provincia Bari. Operațiunea a avut o componentă și în România, cu sprijinul Poliției Române.

Procurorul din Trani, Renato Nitti, a atras atenția asupra modului de organizare a rețelelor infracționale implicate în furturi și trafic internațional de bunuri. Acesta a explicat că unele grupări funcționează aproape ca niște companii, cu membri care primesc periodic bani pentru activitățile desfășurate.

Potrivit publicației citate, ancheta vizează mai multe infracțiuni, printre care asocierea în vederea comiterii de infracțiuni, tâlhăria, tăinuirea, spălarea de bani, furtul calificat, furtul din locuință, evadarea și substituirea de persoană.