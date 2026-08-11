Două persoane au încercat să fure componente metalice de la barjele scufundate în Dunăre, cu șalupa. Proprietarul ambarcațiunii este audiat

Polițiștii din Constanța au deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat, după ce două persoane aflate într-o șalupă ar fi încercat să sustragă componente metalice de la barjele scufundate controlat în Dunăre, în zona localității Izvoarele.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, oamenii legii au fost sesizați la sfârșitul săptămânii trecute cu privire la tentativa de furt

„La data de 9 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane, aflate pe o șalupă, ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Izvoarele”, a transmis IPJ Constanța

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere.

Proprietarul șalupei a fost găsit și audiat:

„În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul ambarcațiunii, un bărbat, de 46 de ani, care a fost condus la audieri”.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările incidentului și eventualele fapte penale.

Amintim că patru barje au fost scufundate controlat săptămâna trecută în Dunăre. Operațiunea a fost realizată pentru a dirija o parte din debitul Dunării către zona de captare necesară funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Primele două barje au fost scufundate vineri, iar procedura pentru ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, generate de curenții puternici ai Dunării.