O tânără de 27 de ani, ucisă de soț în Vrancea. Este al 28-lea femicid din România în 2026

O femeie de 27 de ani a fost ucisă de soțul său, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Gugești, județul Vrancea. Conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul geloziei, conform primelor verificări ale polițiștilor. Acesta este al 28-lea caz de femicid din România de la începutul anului.

O femeie de 27 de ani a fost ucisă de soțul său pe fondul geloziei. Foto: arhivă

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați prin apel la 112, duminică, 27 septembrie, la ora 1.37, cu privire la un conflict produs între doi soți. La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de poliție și unul medical.

Din primele cercetări a rezultat că, în timpul conflictului, femeia ar fi fost înjunghiată de soțul său, în vârstă de 32 de ani, cu un cuțit. Echipajul medical sosit la fața locului a putut doar să constate decesul femeii.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de violență în familie, sub forma omorului.

Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, iar bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Numai în 2025 au fost înregistrate 52 de cazuri de femicid în România, aproape unul pe săptămână. Acum, crima din Gugești, județul Vrancea, este al 28-lea femicid din România de la începutul anului.

Amintim și de oribila crimă din județul Vâlcea: Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au identificat mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei. Principalul suspect este iubitul ei, care a fugit din țară imediat după faptă.