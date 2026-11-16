Emil Boc cere o reformă administrativă mai dură: „Vedem cât poate duce căruța”

Emil Boc susține o reformă administrativă mai amplă decât cea discutată în prezent și spune că modelul optim ar fi reducerea numărului de județe la opt regiuni, plus două entități care să țină cont de specificul comunității maghiare. Primarul Clujului afirmă însă că rămâne de văzut „cât poate duce căruța” din punct de vedere politic.

Boc susține reducerea numărului de județe Foto: FB Emil Boc

Edilul a declarat, pentru Digi 24,că susține „necondiționat o nouă reformă administrativă a României”, argumentând că actuala organizare teritorială este depășită și că țara funcționează în continuare după structuri create în urmă cu aproape șase decenii.

Boc a amintit că, în 2011, pe când ocupa funcția de premier, a promovat împreună cu Traian Băsescu un proiect de reorganizare administrativ-teritorială care prevedea reducerea numărului de județe de la 41 la 8.

„Am propus un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a României foarte dur, care viza comprimarea județelor de la 41 la 8, plus 2”, a spus Emil Boc.

Potrivit acestuia, cele două entități suplimentare ar fi fost gândite pentru a răspunde preocupărilor legate de reprezentarea minorității maghiare.

„8 pe mari regiuni, plus Harghita și Covasna, pentru a putea să amenajăm și situația minorității maghiare”, a explicat liberalul.

„Vedem cât poate duce căruța”

Referindu-se la actualele propuneri privind reducerea numărului de județe la 15, Boc a afirmat că preferă modelul celor opt regiuni de dezvoltare deja utilizate în accesarea fondurilor europene.

„În loc de 15, 8 plus două, pentru a discuta componenta care să reflecte populația maghiară. Deci o reformă dură asta ar însemna. Vedem cât poate duce căruța”, a declarat primarul Clujului.

Emil Boc consideră că România nu își mai poate permite să amâne reorganizarea administrativă și a invocat exemplul Poloniei.

În ceea ce privește reorganizarea comunelor, președintele executiv al Asociației Municipiilor din România a susținut că localitățile aflate în jurul municipiilor reședință de județ ar trebui integrate în jurul polilor urbani și nu între ele.

Boc a propus inclusiv stimulente financiare pentru localitățile care ar accepta să se unească administrativ cu municipiile reședință de județ.

Referindu-se la criticile aduse reformei, edilul a respins comparațiile istorice făcute în spațiul public.

„Am auzit astăzi povești că ne întoarcem pe vremea lui Stalin. Nu știu ce legătură are Stalin”, a comentat Emil Boc.

Amintim că Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a criticat vineri, 13 noiembrie, reforma administrativ-teritorială propusă de PSD și a avertizat că formațiunea ar putea susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, dacă Executivul își angajează răspunderea în Parlament pentru acest proiect.

Sorin Grindeanu a transmis luni, în ședința conducerii partidului, că reforma administrativ-teritorială va fi aplicată unitar la nivel național și nu poate avea reguli diferite în funcție de regiune sau comunitate, au afirmat surse social-democrate pentru Adevărul. Președintele PSD a reacționat la criticile formulate de UDMR față de reforma administrativă, lansând o provocare directă formațiunii.

„Să vină și să depună moțiune. Ar fi o onoare ca Guvernul să cadă pentru că unii nu au vrut să susțină cea mai importantă reformă din istoria României”, a mai spus Grindeanu, potrivit surselor Adevărul.