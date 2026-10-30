 Primarii PSD contestă comasarea comunelor propusă de propriul Guvern. O localitate cu o istorie de mii de ani ar putea dispărea | adevarul.ro
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Primarii PSD contestă comasarea comunelor propusă de propriul Guvern. O localitate cu o istorie de mii de ani ar putea dispărea

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Planul Guvernului de comasare a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori provoacă nemulțumiri în rândul primarilor, care avertizează că reforma ar putea duce la pierderea identității unor comunități și ar îngreuna accesul oamenilor la serviciile administrative.

Cucuteni, județul Iași
Cucuteni, județul Iași Foto: FB

În județul Iași, primarul comunei Cucuteni, cunoscută pentru descoperirile arheologice care au dat numele unei importante civilizații preistorice, se opune inițiativei. „Nu cred că e ceva bun, din punctul meu de vedere, ca localitatea Cucuteni să dispară. Este un brand de țară”, susține edilul.

Potrivit documentelor transmise către Asociația Comunelor din România (ACOR), 429 de comune din țară ar urma să fie vizate de reorganizarea administrativă. Datele demografice utilizate în această analiză sunt raportate la anul 2023. În județul Iași, două comune se încadrează în criteriul demografic: Cucuteni, cu 1.335 de locuitori, și Drăgușeni, cu 1.455 de locuitori, relatează Ziarul de Iași.

Reforma urmărește reducerea cheltuielilor administrative și eficientizarea aparatului bugetar. Primarii contestă însă ideea unei reorganizări bazate în principal pe numărul de locuitori și cer ca autoritățile să țină cont și de distanțele dintre localități, de accesul la transport și de particularitățile fiecărei comunități.

Primarul din Cucuteni: „Este un brand de țară”

Pamfilică Brânză, primarul PSD al comunei Cucuteni, susține că o eventuală comasare ar putea duce la dispariția numelui unei localități cu o importantă valoare istorică și arheologică.

Comuna este cunoscută pentru vestigiile care au contribuit la identificarea culturii Cucuteni, una dintre cele mai importante civilizații preistorice din sud-estul Europei.

„Să vedem în primul rând în ce va consta. S-a aruncat acum ceva pe piață, nu e nimic concret și nici nu e pentru prima dată. Nu cred că e ceva bun, din punctul meu de vedere, ca localitatea Cucuteni să dispară. Este un brand de țară. Eu, ca om, nu stau în salariul de primar, pentru mine nu e o problemă. Dar nu cred că e bine pentru comunitatea noastră”, a declarat Pamfilică Brânză.

Comuna se află la aproximativ zece kilometri de orașul Târgu Frumos. Primarul afirmă că nu a primit informații concrete despre modul în care ar urma să se desfășoare reforma și că nu a fost informat nici de reprezentanții organizației județene a partidului din care face parte.

„Nu am văzut nimic concret, nu m-a anunțat nimeni de la partid. Eu nu știu decât ceea ce am citit în presă și am văzut la televizor”, a mai spus edilul potrivit publicației citate. 

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Un alt primar PSD cere verificarea situației în teren

Nemulțumirile nu se limitează la comuna Cucuteni. În Roșcani, localitate care avea 1.550 de locuitori în 2023, primarul PSD Ginovel Gheorghiu consideră că o eventuală reorganizare trebuie să țină cont de mai multe criterii decât numărul populației.

„Suntem de toți 1.550 în toată comuna. Nu e corect cum s-a pus problema. Ar trebui să se facă o analiză pe mai multe criterii, geografic, câți kilometri distanță sunt între localități și multe altele. Noi avem 14 kilometri până la Trifești, peste 6 kilometri fiind în extravilan”, a declarat Ginovel Gheorghiu.

Primarul avertizează că o eventuală unire cu Trifești ar putea îngreuna accesul locuitorilor la serviciile administrative, mai ales pentru persoanele în vârstă. Lipsa transportului public ar reprezenta un obstacol suplimentar pentru cei care ar trebui să se deplaseze la noul centru administrativ.

„Ar trebui să o ia de sus în jos, nu invers. Să reducă numărul de parlamentari, de consilieri locali și județeni și abia apoi să se atingă de oameni. Am mai avut discuțiile astea când a fost vorba de reducerile de personal. Noi suntem foarte puțini și nu am externalizat serviciile pentru că nici nu avem bani. Distanțele sunt mari, iar lipsa unui autobuz ar face ca cetățenii să nu se poată deplasa pentru a-și rezolva problemele”, a mai spus edilul.

Roșcani are și o istorie administrativă complicată. Comuna a fost înființată în 1864, desființată și reînființată de mai multe ori, iar în 2004 s-a desprins definitiv de comuna Trifești.

Potrivit planului prezentat de autorități, comunele vizate ar avea la dispoziție o primă etapă pentru a decide dacă acceptă voluntar comasarea, prin referendumuri locale. Termenul anunțat pentru această etapă este martie 2027, iar reorganizarea ar urma să intre în vigoare în 2028, odată cu alegerile locale.

Localitățile care aleg să se unească ar putea beneficia de stimulente și de sprijin pentru proiecte de infrastructură. Măsura este prezentată ca o modalitate de reducere a cheltuielilor administrative și de îmbunătățire a serviciilor publice în comunele cu resurse financiare limitate.

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