 Consilier local din Slatina, reținut după incidentul cu arma de vânătoare. Este acuzat de tentativă de omor calificat | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Consilier local din Slatina, reținut după incidentul cu arma de vânătoare. Este acuzat de tentativă de omor calificat

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Valeriu Matei, consilier local PNL în Slatina, a fost reținut luni seară, 26 octombrie, într-un dosar penal în care este cercetat pentru tentativă de omor calificat asupra unui polițist, ultraj și distrugere. Acesta ar fi tras mai multe focuri cu o armă de vânătoare în direcția forțelor de ordine venite să efectueze percheziții la locuința sa, în cadrul unei anchete care vizează fapte de camătă și șantaj.

image
Foto: Arhivă

Potrivit Digi24, acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorii vor decide dacă măsura este justificată și dacă acesta va rămâne în arest pe durata anchetei.

Incidentul a avut loc în timpul perchezițiilor desfășurate săptămâna trecută, în cadrul unui dosar de șantaj și camătă. Când polițiștii au intrat în locuința lui Valeriu Matei, acesta a tras un foc cu o armă de vânătoare deținută legal.

Polițiștii i-au solicitat să predea arma, acesta conformându-se. Arma a fost ridicată de polițiști, iar activitățile specifice au continuat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

WhatsApp Image 2026 10 22 at 16 47 27 jpeg
Foto: IPJ Olt

Amintim că Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina a dispus controlul judiciar pentru Valeriu Matei și Cătălin Andronesi, directorul tehnic al Companiei de Apă Olt, în dosarul în care sunt cercetați pentru camătă și șantaj. 

În dimineața zilei de 22 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a două persoane, în vârstă de 58 și 60 de ani, din municipiul Slatina.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și camătă, în vederea administrării probatoriului. Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026, bărbatul în vârstă de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, diferite sume de bani, percepând dobânzi pentru acestea.

De asemenea, în perioada iunie – septembrie 2026, cei doi bărbați ar fi constrâns persoana vătămată, la diferite intervale de timp, în scopul obținerii unor foloase materiale”, au fost informațiile transmise, joi, 22 octombrie 2026, de către IPJ Olt.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo”
fanatik.ro
image
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
libertatea.ro
image
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
observatornews.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Lovitură dură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Cum faci o plăcintă cu brânză de vaci și gutui aromate
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care se vor face comasări
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb