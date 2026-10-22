Un consilier PNL a tras cu arma când au intrat mascații peste el. Percheziții într-un dosar penal de șantaj și camătă

Directorul administrativ al Companiei de Apă Olt (CAO) și un consilier local PNL din Slatina ar fi vizați de perchezițiile desfășurate joi, 22 octombrie, într-un dosar de șantaj și camătă.

Cătălin Andronesi si Valeriu Matei Foto: Colaj Facebook/Gazeta Nouă și Arhivă

„În dimineața zilei de 22 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a două persoane, în vârstă de 58 și 60 de ani, din municipiul Slatina.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și camătă, în vederea administrării probatoriului”, transmite IPJ Olt într-un comunicat.

Potrivit surselor „Adevărul”, sunt vizați de percheziții directorul administrativ al CAO, Cătălin Andronesi, si Valeriu Matei, consilier local PNL. Potrivit Olt Alert, consilierul apropiat al primarului Slatinei, Mario De Mezzo.

Primarul Slatinei a transmis pentru Adevărul: „Nu am ce să declar în această situație. Nu are legătură cu mine, nu sunt implicat în niciun fel”

Autoritățile precizează că, între noiembrie 2024 și octombrie 2026, consilierul local i-ar fi împrumutat victimei bani în repetate rânduri, cerând dobândă. Ulterior, între iunie și septembrie 2026, cei doi bărbați ar fi constrâns victima pentru a obține bani sau alte beneficii materiale.

Cazul este anchetat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Când polițiștii au intrat în locuința lui Valeriu Matei, sursele citate spun acesta a tras un foc cu o armă de vânătoare deținută legal.

1/2 Urmele alicelor Foto: IPJ Olt

Polițiștii i-au solicitat să predea arma, acesta conformându-se.

Arma a fost ridicată de polițiști, iar activitățile specifice au continuat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.