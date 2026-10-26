 Bărbatul din Alba Iulia care a intrat în sediul Poliției cu o armă și o grenadă a fost arestat preventiv | adevarul.ro
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Bărbatul din Alba Iulia care a intrat în sediul Poliției cu o armă și o grenadă a fost arestat preventiv

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Bărbatul de 43 de ani care sâmbătă seară, 24 octombrie, a intrat în sediul Poliției din Alba Iulia cu o armă și o grenadă folosite în jocurile de airsoft, a fost plasat sub arest preventiv pentru ultraj şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

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Foto: Captură Video / Facebook

Potrivit unui comunicat publicat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, sâmbătă seară, bărbatul ar fi pătruns în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia având asupra sa o replică fidelă a unui pistol-mitralieră.

Bărbatul ar fi aruncat în hol un obiect care părea a fi o grenadă fumigenă, apoi ar fi îndreptat replica armei spre polițist, cerându-i să îl împuște.

Temându-se că obiectele sunt reale, polițistul s-a retras în dispecerat și a cerut ajutorul unui coleg, pregătindu-și armamentul. Bărbatul ar fi continuat să îndrepte arma spre ușa încăperii și să le ceară polițiștilor să iasă.

Când au sosit alți polițiști, acesta s-a predat, fiind ulterior imobilizat și încătușat.

„În urma verificărilor s-a stabilit că obiectul cu aspect de pistol-mitralieră era o replică metalică de tip airsoft, model AK-47, cu proiectile din plastic, nesupusă autorizării, iar obiectul care imita o grenadă era unul destinat antrenamentului, de tip «dummy». Cu ocazia controlului corporal, asupra bărbatului a fost găsit și un cuțit de tip briceag.”

Duminică, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul dobândind calitatea de inculpat, și a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorii au admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

„În motivarea propunerii de arestare preventivă, procurorul a avut în vedere gravitatea concretă a conduitei cercetate, care ar fi creat aparența unui atac armat în sediul poliției. Aspectul realist al obiectelor și modul în care acestea ar fi fost utilizate au determinat polițiștii să adopte măsuri de protecție și să își pregătească armamentul.”

Procurorul a considerat că situația ar fi putut escalada, existând riscul ca polițiștii să folosească armele reale, cu urmări grave pentru cei prezenți. Din acest motiv, a apreciat că arestarea preventivă este necesară pentru a proteja ordinea publică.

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