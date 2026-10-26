Sursa: IPJ Dolj

Un bărbat de 37 de ani, din comuna Malu Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a intrat în mall-ul Promenada din Craiova și a deschis mai multe case de marcat. Dintr-una dintre acestea ar fi sustras 100 de lei.

Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați în dimineața zilei de 24 octombrie, la ora 02.34, de o femeie de 51 de ani, agent de pază din comuna Brădești, care a anunțat că persoane necunoscute au pătruns în incinta centrului comercial și au încercat să sustragă bunuri.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în jurul orei 02.13, o persoană necunoscută ar fi pătruns în centrul comercial prin forțarea unei intrări folosite pentru aprovizionarea magazinelor.

Ulterior, aceasta ar fi deschis mai multe case de marcat. Din una dintre ele ar fi fost sustrasă suma de 100 de lei, în timp ce în celelalte nu au fost găsiți bani.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni, a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din comuna Malu Mare, bănuit de comiterea faptelor.

Acesta a fost condus la audieri, iar, în baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Cercetările vizează infracțiunea de furt calificat în formă continuată, în patru acte materiale.