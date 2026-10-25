Un cal a rănit două persoane la un târg din Suceava. Printre victime, un adolescent de 16 ani

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost lovite de un cal, duminică, la un târg organizat în comuna Satu Mare, județul Suceava. Victimele, în vârstă de 16 și 33 de ani, au suferit traumatisme cranio-cerebrale, una dintre ele fiind transportată la spital în stare de confuzie.

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Potrivit reprezentantului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, Dan Teodorovici, la locul incidentului au fost trimise două echipaje de ambulanță de tip B2, de la substația din Rădăuți, precum și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din Suceava.

La sosirea echipajelor medicale, cei doi tineri erau conștienți și stabili, însă prezentau leziuni de gravitate diferită.

„Echipajele au găsit doi tineri, de 16 şi 33 de ani, conştienţi, stabili. Cel de 16 ani cu un traumatism cranio-cerebral minor şi contuzie toracică, a fost transportat la CPU Rădăuţi, iar cel de 33 de ani, confuz, cu un traumatism cranio-cerebral de nivel mediu, a fost trimis spre UPU Suceava, fiind preluat de pe traseu de echipajul TIM care a fost trimis la întâlnire cu echipajul SAJ”, a transmis Dan Teodorovici.

Tânărul de 16 ani a fost dus la Compartimentul de Primiri Urgențe din Rădăuți, în timp ce persoana de 33 de ani a fost transportată către Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava, fiind preluată pe drum de echipajul de terapie intensivă mobilă.