Camătă și șantaj la Slatina. Consilierul PNL și directorul tehnic al Companiei de Apă Olt au fost plasați sub control judiciar

Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina a dispus controlul judiciar pentru Valeriu Matei, consilier municipal la Slatina, și Cătălin Andronesi, directorul tehnic al Companiei de Apă Olt, în dosarul în care sunt cercetați pentru camătă și șantaj. Valeriu Matei, cercetat și pentru folosirea armei.

Cătălin Andronesi (st.) și Valeriu Matei, plasați sub control judiciar Foto: Colaj Facebook/Gazeta Nouă și Arhivă

Valeriu Matei, consilier local PNL, și Cătălin Andronesi, directorul tehnic al Companiei de Apă Olt, au fost plasați, vineri, 23 octombrie 2026, sub control judiciar pentru 60 de zile de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, potrivit purtătorului de cuvânt al PJ Slatina, procurorul Liviu Milca. Cei doi au fost reținuți, joi, 22 octombrie 2026, într-un dosar în care sunt acuzați de camătă și șantaj.

Anchetatorii au realizat în acest dosar și două percheziții domiciliare. În momentul descinderii la domiciliul lui Valeriu Matei, acesta a folosit o armă de vânătoare. Urmele rămase în urma folosirii armei sunt vizibile pe ușa garajului proprietății vecine. Folosirea armei i-a adus acum un nou dosar penal, în care este cercetat pentru ultraj.

„În dimineața zilei de 22 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a două persoane, în vârstă de 58 și 60 de ani, din municipiul Slatina. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și camătă, în vederea administrării probatoriului. Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026, bărbatul în vârstă de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, diferite sume de bani, percepând dobânzi pentru acestea. De asemenea, în perioada iunie – septembrie 2026, cei doi bărbați ar fi constrâns persoana vătămată, la diferite intervale de timp, în scopul obținerii unor foloase materiale”, au fost informațiile transmise, joi, 22 octombrie 2026, de către IPJ Olt.

Un alt dosar în urma folosirii armei

Consilierul municipal Valeriu Matei este cercetat acum și de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, care cercetează speța folosirii armei în timpul perchezițiilor.

Polițiștii au făcut, în cursul zilei de ieri, precizări următoarele precizări cu privire la folosirea armei: „Cu ocazia pătrunderii polițiștilor în locuința bărbatului în vârstă de 60 de ani, acesta ar fi executat un foc de armă, folosind o armă de vânătoare deținută legal. Polițiștii i-au solicitat bărbatului să predea arma, acesta conformându-se. Arma a fost ridicată de polițiști, iar activitățile specifice au continuat. În urma evenimentului, nu au rezultat victime omenești”.