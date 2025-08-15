Video Bărbat din Craiova, în pericol de înec. S-a răsturnat cu caiacul pe râul Olt. Au intervenit pompierii

Pompierii militari din cadrul ISU Olt au desfășurat o acțiune de salvare contra-cronometru pe râul Olt, vineri, 15 august 2025. Un bărbat din Craiova s-a răsturnat cu caiacul în apele râului Olt.

Apelul a venit în ziua de Sfânta Maria, mai mulți martori observând cum un bărbat are se afla cu o ambarcațiune pe Olt s-a răsturnat și se află în pericol.

„Intervenția promptă a pompierilor Detașamentului Slatina a făcut astăzi diferența dintre viață și moarte!

Un apel primit prin intermediul Numărului Unic 112 anunța că un bărbat aflat cu un caiac pe râul Olt s-a răsturnat și se află în pericol de înec.

În doar câteva momente, mai multe echipaje de salvatori au fost mobilizate către locul evenimentului, printre acestea o autospecială complexă, un echipaj SMURD și o ambarcațiune cu motor”, au transmis pompierii.

Spre locul evenimentului au fost chemată și echipa de scafandri din cadrul inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Bărbatu aflat în pericol a fost localizat la aproximativ 50 de metri de mal, sub Podul Olt. Pompierii au ajuns rapid la el cu ajutorul ambarcațiunii, fiind adus în siguranță la mal, unde a fost preluat de echipajul SMURD.

Bărbatul care a trăit clipe de groază are 43 de ani și este din municipiul Craiova. Acesta nu prezenta urme vizibile de traumă și a refuzat transportul la spital, au mai transmis pompieriii.