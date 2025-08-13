search
Amendă de 14.225 de euro pentru un turist care s-a aventurat în munții Dolomiți. A ridicat elicoptere de la sol

0
0
Publicat:

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a primit o factură de 14.225 de euro din partea serviciului italian de salvare montană după ce a ignorat semnele de pericol și a urcat pe un traseu închis din Dolomiți, fiind salvat cu ajutorul a două elicoptere. 

Neatenția bărbatului a ridicat de la sol două elicoptere pentru a putea fi salvat / Sursa: Lynxtrail
Neatenția bărbatului a ridicat de la sol două elicoptere pentru a putea fi salvat / Sursa: Lynxtrail

Două elicoptere au fost ridicate pentru a-l găsi și salva pe turistul britanic

Șeful serviciului local de salvare a declarat că au fost necesare două elicoptere după ce bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a pătruns pe un traseu închis din cauza riscului de alunecări, potrivit The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a trebuit salvat după ce s-a aventurat pe Ferrata Berti, un traseu montan stâncos aflat la altitudinea de 2.500 de metri, în zona San Vito di Cadore din nordul Italiei, unde zeci de trasee au fost închise săptămâna trecută din cauza riscului ridicat de alunecări de pietre. 

Bărbatul a ignorat semnele de pericol de pe traseu / Sursa foto: Alamy
Bărbatul a ignorat semnele de pericol de pe traseu / Sursa foto: Alamy

Semnele de pericol erau scrise atât în limba italiană, cât și în engleză

Nicola Cherubin, șeful serviciului de salvare alpin din San Vito di Cadore, a declarat că bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a plecat de la Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, în provincia Belluno, joi dimineața și a ajuns pe Ferrata Berti, ocolind barierele și ignorând semnul de închidere, scris în engleză și italiană, aflat la începutul traseului, precum și alte avertismente care îi sfătuiau pe drumeți să se întoarcă. 

Acesta a dat alarma în jurul orei 15:30, după ce s-a speriat din cauza pietrelor care cădeau. 

„A spus că nu știa că traseul era închis și că nu a văzut semnele,” a spus Cherubin, adăugând că operațiunea de salvare a implicat utilizarea a două elicoptere – din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile – precum și a mai multor membri ai echipei de intervenție.

Cherubin a mai spus că bărbatul a avut noroc că a scăpat cu viață, deși aventura lui în munți – și Brexit-ul – i-au adus o factură de 14.225 de euro, din care 11.160 de euro acoperă costul salvării cu elicopterul, care a durat 93 de minute. 

Doi belgieni au fost și ei salvați în mod similar, dar au plătit mai puțin pentru că sunt cetățeni UE

Câteva zile mai devreme, doi turiști belgieni au fost salvați în condiții similare, dar au primit o taxă mult mai mică, datorită faptului că Belgia este membră a Uniunii Europene. 

Giuseppe Dal Ben, comisarul autorității de sănătate Ulss 1 din Dolomiți, a îndemnat turiștii „să abordeze munții cu respect și prudență”.

„Ceea ce s-a întâmplat [cu turistul britanic] necesită o reflecție,” a declarat el pentru mass-media locală. „Elicopterele sunt esențiale pentru operațiunile de salvare care depind de timp în medii dificile. Tocmai din acest motiv, este important ca ele să nu fie folosite ca taxiuri, punând în pericol nu doar pe cei care oferă ajutor, ci și pe cei care au nevoie reală de intervenție.” 

Alunecările de pietre apar frecvent în Dolomiți, dar în ultimele două luni s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului acestora, cauzată de temperaturile extreme și de fenomenele meteorologice intensificate de criza climatică. 

Eroziunea și alunecările de pietre sunt în creștere în întregi Alpi. La sfârșitul lunii iunie 2025, Mont Blanc a înregistrat un val de căldură fără precedent, cu temperaturi care au rămas peste zero pentru o perioadă extinsă la altitudini mari, inclusiv pe vârf. 

