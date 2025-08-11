Explozie puternică, urmată de incendiu, la una dintre cele mai mari uzine de oţel din Pennsylvania. Salvatorii caută victime printre dărâmături

Explozie puternică, urmată de un incendiu, luni, la cea mai mare fabrică de cocsificare din America de Nord. Mai multe persoane au fost rănite, misiunea de salvare fiind în desfăşurare.

O puternică explozie a zguduit luni, 11 august, la orele dimineţii fabrica de oțel Clairton Coke Works, aflată în zona metropolitană a orașului Pittsburgh, statul Pennsylvania, provocând mai mulți răniți și declanșând un incendiu masiv. Flăcările și coloanele dense de fum au fost vizibile de la kilometri distanță, iar martorii spun că zgomotul exploziei a semănat cu bubuitul unui tun.

Potrivit autorităților locale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:51, într-una dintre secțiile fabricii situată pe malul râului Monongahela, la sud de Pittsburgh. Fabrica, cea mai mare uzină de cocsificare din America de Nord și una dintre cele patru mari unități siderurgice din Pennsylvania, are câteva mii de muncitori, notează Reuters.

Autorităţile nu au declarat numărul exact de răniţi sau victime, spunând că misiunea de salvare este în curs de desfăşurare, dar cel puţin cinci persoane au fost transportate la unităţi medicale din apropiere, potrivit unor martori. Salvatorii caută printre dărâmături eventuale victime.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a anunțat pe platforma X că administrația sa este în contact permanent cu autoritățile din Clairton și cu echipele de urgență aflate la fața locului.

Pompierii continuă să lupte cu flăcările, în timp ce poliția a restricționat circulația în zonă, inclusiv pe o porțiune a autostrăzii 37, pentru a facilita accesul vehiculelor de intervenție.

Uzina Clairton Coke Works are un rol strategic în industria siderurgică americană, producând cocs, un element esențial în fabricarea oțelului, impactul exploziei asupra activității industriale și asupra comunității locale urmând să fie evaluat în zilele următoare.