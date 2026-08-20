 Un șofer băut s-a răsturnat în timpul unei urmăriri în Constanța. Autospeciala poliției s-a răsturnat încercând să-l evite și a luat foc | adevarul.ro
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Video Un șofer băut s-a răsturnat în timpul unei urmăriri în Constanța. Autospeciala poliției s-a răsturnat încercând să-l evite și a luat foc

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Un șofer băut s-a răsturnat cu mașina joi, 20 august, în timpul unei urmăriri în localitatea Pecineaga, județul Constanța. Autospeciala de poliție care îl urmărea s-a răsturnat și ea în încercarea de a evita coliziunea cu autoturismul urmărit, după care a luat foc.

Video: Facebook/Ziua de Constanța

„Astăzi, 20 august a.c., în jurul orei 9.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un autoturism conduce haotic și pune în pericol siguranța rutieră”, potrivit IPJ Constanța.

La scurt timp, polițiștii au identificat autoturismul și i-au semnalat șoferului să oprească. Acesta nu s-a conformat, moment în care polițiștii au pornit în urmărirea sa. Pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Accidentul a avut loc pe strada Morii din comună.

Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliție a efectuat o manevră în urma căreia a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Ulterior, la nivelul autospecialei de poliție a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat.

La fața locului a intervenit și un elicopter SMURD.

„Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului autoturismului și negativ pentru agentul de poliție.

Toate persoanele implicate (doi polițiști din autospecială, conducătorul auto și un pasager din autoturism) au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare”, mai transmit autoritățile.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea dinamicii evenimentului și a cauzelor exacte în care s-a produs.

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