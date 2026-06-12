search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Capitala Maramureșului” dă uitării trecutul industrial. Cum se reinventează Baia Mare, orașul fostelor uzine, ocolit de autostrăzi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Baia Mare, un fost mare centru metalurgic, încearcă să își schimbe imaginea, cu fonduri europene atrase pentru investiții de sute de milioane de lei în regenerare urbană. Orașul din nord-vestul României păstrează încă rănile industriei grele și rămâne izolat de rețeaua de autostrăzi.

Baia Mare. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Baia Mare, văzută din Turnul Ștefan. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

La aproape două decenii de la închiderea marilor uzine metalurgice din Baia Mare, comunitatea încearcă să lase în urmă moștenirea industrială și problemele de mediu care au marcat istoria recentă a orașului.

Mai multe proiecte de regenerare și dezvoltare urbană, finanțate cu fonduri europene, se derulează în prezent în „capitala” Maramureșului, în încercarea de a o transforma dintr-un fost centru al industriei grele, cu o înfățișare cenușie, într-un oraș mai accesibil și mai atractiv pentru turiști.

„Realitatea este că, în acest moment, în Baia Mare avem proiecte de investiții în valoare de miliarde de lei, aflate în diferite stadii”, informa recent primarul Ioan Doru Dăncuș.

Baia Mare, dezvoltată cu fonduri europene

Potrivit administrației locale, cele mai mari sume sunt atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru proiecte estimate la 583 de milioane de lei, și prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, pentru investiții de aproximativ 886 de milioane de lei.

Prin PNRR sunt finanțate, în principal, coridorul de mobilitate urbană din zona Centrului Istoric, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, care include peste 5,5 kilometri de piste pentru biciclete, și coridorul de pe malul stâng al râului Săsar, estimat la 15 milioane de lei, cu peste șase kilometri de piste. Ambele proiecte au termen de finalizare la 31 iulie 2026. Odată cu finalizarea lor, malurile râului care traversează zona centrală a orașului vor fi transformate într-o alee de promenadă.

Programul Regional Nord-Vest finanțează proiecte de regenerare urbană care vizează modernizarea Pieței Revoluției, în valoare de aproximativ 41 de milioane de lei, amenajarea Pieței Universității, estimată la aproape 56 de milioane de lei, reconfigurarea Pieței Izvoare, de circa 36 de milioane de lei, și reabilitarea Parcului Dacia, de 10 milioane de lei. În cazul Pieței Izvoare, semnarea contractului de finanțare depinde de soluționarea unor litigii.

Alte investiții vizează modernizarea bulevardelor orașului. Lucrările de pe arterele principale Traian și Unirii sunt estimate la aproximativ 90 de milioane de lei, iar cele de pe bulevardele București și Republicii și de pe strada Gării la circa 160 de milioane de lei. Modernizarea bulevardelor Independenței și Decebal costă aproximativ 85 de milioane de lei. Proiectele au termene de finalizare în 2028. Localnicii așteaptă și achiziția unor autobuze electrice, printr-un alt proiect european finanțat de UE. 

Mai multe clădiri istorice din zona centrală a orașului au intrat și ele în reabilitare, însă Baia Mare păstrează încă zone ocolite de investiții și de turiști. Unele se află în jurul fostelor uzine, printre blocuri locuite de familii cu venituri reduse și ruinele vechilor platforme industriale, unde localnicii continuă să caute fier vechi.

Baia Mare, ocolită de autostrăzi

Cea mai mare provocare a orașului rămâne izolarea față de rețeaua de șosele rapide din România. Pentru comunitate, două dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sunt construcția centurii ocolitoare și a drumului expres Baia Mare – Satu Mare.

Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Imaginea 1/15: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg

Prima etapă a variantei de ocolire Baia Mare se află în licitație pentru proiectare și execuție. Aceasta cuprinde două sectoare, cu o lungime totală de aproape 20 de kilometri și o valoare estimată la peste 1,3 miliarde de lei, fără TVA. Traseul va ocoli municipiul pe direcția vest – sud – est și va asigura legătura între DN1C și DN18B, ducând la scoaterea traficului greu din oraș. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat.

Drumul expres Baia Mare – Satu Mare, cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri, se află într-o etapă mai puțin avansată. În martie 2026, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției, estimată la aproape cinci miliarde de lei. Următorul pas este lansarea licitației pentru proiectare și execuție de către CNAIR. Viitoarea șosea rapidă, finanțată prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat, va lega cele două municipii, aflate la circa 50 de kilometri unul de celălalt, și va apropia Baia Mare de rețeaua europeană de transport.

Cele mai poluate orașe din România comunistă. „Fiecare loc arăta de parcă ar fi fost înmuiat în cerneală” VIDEO

Baia Mare se află la aproximativ 140 de kilometri de nodul rutier Nădășelu al Autostrăzii Transilvania (A3), una dintre cele mai apropiate legături ale orașului cu rețeaua de autostrăzi. Odată cu finalizarea lucrărilor la tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, distanța până la rețeaua de autostrăzi se va reduce la aproximativ 90 de kilometri.

Baia Mare, târgul medieval al Huniazilor

Baia Mare, un oraș cu peste 100.000 de locuitori din nord-vestul României, are o istorie de aproape șapte secole, în care s-a dezvoltat datorită marilor resurse metalifere din împrejurimi.

Emblema sa istorică este Turnul Ștefan (video), vechiul turn-clopotniță al fostei biserici cu hramul „Sfântul Rege Ștefan”, construită în secolul al XV-lea cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara. La poalele turnului, în centrul istoric al orașului, se află Casa Elisabeta, o fostă proprietate a familiei Huniazilor.

În secolul XX, fostul târg medieval a devenit unul dintre cele mai mari centre industriale ale României.

Uzina metalurgică „Phoenix” a fost înființată în 1907 pentru prelucrarea cuprului și a metalelor prețioase, dar și pentru producerea unor substanțe chimice. În scurt timp, a devenit una dintre cele mai performante uzine din Europa, atât prin nivelul producției, cât și prin dotările tehnologice. La începutul secolului XX, aici erau produse anual peste 300 de kilograme de aur și mai mult de trei tone de argint, dar și acid sulfuric, sulfat de cupru, oxizi de plumb și alți compuși chimici.

Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Imaginea 1/15: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (41) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg

În anii ’70 și ’80, municipiul Baia Mare s-a extins rapid în jurul marelui complex de metale neferoase, ajungând la aproape 150.000 de locuitori în 1990. Peste 10.000 de oameni munceau în combinatul Phoenix, iar alte câteva mii lucrau în uzinele și fabricile din jurul acestuia.

La Phoenix erau procesate minereuri aurifere, de plumb, zinc și cupru, provenite în principal din Apuseni și din munții apropiați, Gutâi și Țibleș.

În anii ’80, aici erau obținute cupru, seleniu, plumb, aur și zinc, dar și numeroase produse chimice: sulfuri, compuși ai acidului sulfuric, săruri anorganice, pământuri decolorante, reactivi și oxigen lichefiat.

Uzina Romplumb, unde erau prelucrate concentratele de plumb și era produs plumb decuprat, și fabricile de utilaje miniere, ciment, materiale de construcții, conserve și produse ale industriei ușoare completau peisajul industrial. În trecut, Romplumb a avut și o instalație pentru producerea acidului sulfuric, în care era valorificat dioxidul de sulf rezultat din procesul tehnologic.

Phoenix Baia Mare, combinatul îngropat în propria cenușă. Cum arată acum locul interzis din nord-vestul României

Rănile adânci lăsate de industria grea

După 1990, industria grea a intrat într-un declin profund, care a dus la închiderea exploatărilor miniere și a celor mai multe uzine din Baia Mare. La sfârșitul anilor ’90, combinatul Phoenix a fost privatizat și vândut de statul român companiei Allied Deals, condusă de omul de afaceri indian Gautam Majumdar și de asociatul său, Viren Rastogi. În anii 2000, cei doi și complicii lor au fost arestați și condamnați în Marea Britanie pentru fraude de peste 300 de milioane de lire sterline.

Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Imaginea 1/18: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (88) JPG
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (86) JPG
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (75) JPG
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (85) JPG
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (103) JPG
Baia Mare, ruinele combinatului Phoenix Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (76) JPG

Între timp, combinatul metalurgic, înconjurat de cartierele orașului, a ajuns în faliment și s-a dezintegrat treptat. În ultimii ani, fosta platformă industrială s-a transformat într-o întindere de ruine, vegheată de cel mai înalt coș de fum din România, cu o înălțime de peste 350 de metri.

Uzinele și minele din Maramureș au asigurat de-a lungul timpului zeci de mii de locuri de muncă, însă au transformat Baia Mare, pentru multe decenii, într-unul dintre cele mai poluate orașe din Europa, cu costuri greu de suportat pentru localnici. Uzinele Phoenix și Romplumb erau responsabile de emisiile masive de dioxid de sulf și de poluarea cu metale grele, în special cu plumb.

Prăbușirea industriei metalurgice din Maramureș a redus poluarea atmosferică din jurul orașului, însă nu a înlăturat urmările vechilor activități industriale și miniere. În județ au rămas peste 300 de halde de steril și aproape 20 de iazuri de decantare. Unele nu au mai fost ecologizate, iar în ultimii ani problemele legate de poluare au fost readuse frecvent în actualitate. Platformele fostelor uzine Phoenix și Romplumb au păstrat și ele moștenirea toxică a industriei metalurgice, cu terenuri contaminate cu metale grele și suprafețe degradate, rămase în mare parte nefolosite.

Uzina Phoenix, devenită Cuprom, și-a încetat activitatea în 2008, iar producția uzinei Romplumb a fost oprită în 2012, după ce societatea nu a mai reușit să se încadreze în normele europene de mediu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Cum să faci lapte condensat acasă. Rețeta simplă
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
observatornews.ro
image
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători
playtech.ro
image
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
fanatik.ro
image
Zilele lui Sorin Grindeanu în fruntea social-democraților, numărate: „PSD este un partid care tolerează multe, dar nu pierderea accesului la resurse”
ziare.com
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
Lumea culturală este în lacrimi. A murit legendarul David Hockney, artistul care a vândut un tablou cu 90 de milioane de dolari
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de lei pensie suplimentară. Milioane de pensionari o pot încasa dacă depun actele
mediaflux.ro
image
SUA - Paraguay, primul meci din grupa D la Cupa Mondială » Reporterii GSP transmit de pe cel mai scump stadion al Mondialului
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Anghel Damian a vorbit deschis despre povara numelui celebru pe care îl poartă: „Am simțit-o în tinerețe”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Decizia luată de Johnny Depp după încheierea litigiilor cu fosta soție. Actorul nu a păstrat niciun cent din milionul primit
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Ce actor american spune că nu și-a dorit niciodată să devină tată. „Nu sunt fanul copiilor!”

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!