Video „Capitala Maramureșului” dă uitării trecutul industrial. Cum se reinventează Baia Mare, orașul fostelor uzine, ocolit de autostrăzi

Baia Mare, un fost mare centru metalurgic, încearcă să își schimbe imaginea, cu fonduri europene atrase pentru investiții de sute de milioane de lei în regenerare urbană. Orașul din nord-vestul României păstrează încă rănile industriei grele și rămâne izolat de rețeaua de autostrăzi.

La aproape două decenii de la închiderea marilor uzine metalurgice din Baia Mare, comunitatea încearcă să lase în urmă moștenirea industrială și problemele de mediu care au marcat istoria recentă a orașului.

Mai multe proiecte de regenerare și dezvoltare urbană, finanțate cu fonduri europene, se derulează în prezent în „capitala” Maramureșului, în încercarea de a o transforma dintr-un fost centru al industriei grele, cu o înfățișare cenușie, într-un oraș mai accesibil și mai atractiv pentru turiști.

„Realitatea este că, în acest moment, în Baia Mare avem proiecte de investiții în valoare de miliarde de lei, aflate în diferite stadii”, informa recent primarul Ioan Doru Dăncuș.

Baia Mare, dezvoltată cu fonduri europene

Potrivit administrației locale, cele mai mari sume sunt atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru proiecte estimate la 583 de milioane de lei, și prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, pentru investiții de aproximativ 886 de milioane de lei.

Prin PNRR sunt finanțate, în principal, coridorul de mobilitate urbană din zona Centrului Istoric, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, care include peste 5,5 kilometri de piste pentru biciclete, și coridorul de pe malul stâng al râului Săsar, estimat la 15 milioane de lei, cu peste șase kilometri de piste. Ambele proiecte au termen de finalizare la 31 iulie 2026. Odată cu finalizarea lor, malurile râului care traversează zona centrală a orașului vor fi transformate într-o alee de promenadă.

Programul Regional Nord-Vest finanțează proiecte de regenerare urbană care vizează modernizarea Pieței Revoluției, în valoare de aproximativ 41 de milioane de lei, amenajarea Pieței Universității, estimată la aproape 56 de milioane de lei, reconfigurarea Pieței Izvoare, de circa 36 de milioane de lei, și reabilitarea Parcului Dacia, de 10 milioane de lei. În cazul Pieței Izvoare, semnarea contractului de finanțare depinde de soluționarea unor litigii.

Alte investiții vizează modernizarea bulevardelor orașului. Lucrările de pe arterele principale Traian și Unirii sunt estimate la aproximativ 90 de milioane de lei, iar cele de pe bulevardele București și Republicii și de pe strada Gării la circa 160 de milioane de lei. Modernizarea bulevardelor Independenței și Decebal costă aproximativ 85 de milioane de lei. Proiectele au termene de finalizare în 2028. Localnicii așteaptă și achiziția unor autobuze electrice, printr-un alt proiect european finanțat de UE.

Mai multe clădiri istorice din zona centrală a orașului au intrat și ele în reabilitare, însă Baia Mare păstrează încă zone ocolite de investiții și de turiști. Unele se află în jurul fostelor uzine, printre blocuri locuite de familii cu venituri reduse și ruinele vechilor platforme industriale, unde localnicii continuă să caute fier vechi.

Baia Mare, ocolită de autostrăzi

Cea mai mare provocare a orașului rămâne izolarea față de rețeaua de șosele rapide din România. Pentru comunitate, două dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sunt construcția centurii ocolitoare și a drumului expres Baia Mare – Satu Mare.

→ Imaginea 1/15: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg

Prima etapă a variantei de ocolire Baia Mare se află în licitație pentru proiectare și execuție. Aceasta cuprinde două sectoare, cu o lungime totală de aproape 20 de kilometri și o valoare estimată la peste 1,3 miliarde de lei, fără TVA. Traseul va ocoli municipiul pe direcția vest – sud – est și va asigura legătura între DN1C și DN18B, ducând la scoaterea traficului greu din oraș. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat.

Drumul expres Baia Mare – Satu Mare, cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri, se află într-o etapă mai puțin avansată. În martie 2026, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției, estimată la aproape cinci miliarde de lei. Următorul pas este lansarea licitației pentru proiectare și execuție de către CNAIR. Viitoarea șosea rapidă, finanțată prin Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat, va lega cele două municipii, aflate la circa 50 de kilometri unul de celălalt, și va apropia Baia Mare de rețeaua europeană de transport.

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Baia Mare se află la aproximativ 140 de kilometri de nodul rutier Nădășelu al Autostrăzii Transilvania (A3), una dintre cele mai apropiate legături ale orașului cu rețeaua de autostrăzi. Odată cu finalizarea lucrărilor la tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, distanța până la rețeaua de autostrăzi se va reduce la aproximativ 90 de kilometri.

Baia Mare, târgul medieval al Huniazilor

Baia Mare, un oraș cu peste 100.000 de locuitori din nord-vestul României, are o istorie de aproape șapte secole, în care s-a dezvoltat datorită marilor resurse metalifere din împrejurimi.

Emblema sa istorică este Turnul Ștefan (video), vechiul turn-clopotniță al fostei biserici cu hramul „Sfântul Rege Ștefan”, construită în secolul al XV-lea cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara. La poalele turnului, în centrul istoric al orașului, se află Casa Elisabeta, o fostă proprietate a familiei Huniazilor.

În secolul XX, fostul târg medieval a devenit unul dintre cele mai mari centre industriale ale României.

Uzina metalurgică „Phoenix” a fost înființată în 1907 pentru prelucrarea cuprului și a metalelor prețioase, dar și pentru producerea unor substanțe chimice. În scurt timp, a devenit una dintre cele mai performante uzine din Europa, atât prin nivelul producției, cât și prin dotările tehnologice. La începutul secolului XX, aici erau produse anual peste 300 de kilograme de aur și mai mult de trei tone de argint, dar și acid sulfuric, sulfat de cupru, oxizi de plumb și alți compuși chimici.

→ Imaginea 1/15: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg

În anii ’70 și ’80, municipiul Baia Mare s-a extins rapid în jurul marelui complex de metale neferoase, ajungând la aproape 150.000 de locuitori în 1990. Peste 10.000 de oameni munceau în combinatul Phoenix, iar alte câteva mii lucrau în uzinele și fabricile din jurul acestuia.

La Phoenix erau procesate minereuri aurifere, de plumb, zinc și cupru, provenite în principal din Apuseni și din munții apropiați, Gutâi și Țibleș.

În anii ’80, aici erau obținute cupru, seleniu, plumb, aur și zinc, dar și numeroase produse chimice: sulfuri, compuși ai acidului sulfuric, săruri anorganice, pământuri decolorante, reactivi și oxigen lichefiat.

Uzina Romplumb, unde erau prelucrate concentratele de plumb și era produs plumb decuprat, și fabricile de utilaje miniere, ciment, materiale de construcții, conserve și produse ale industriei ușoare completau peisajul industrial. În trecut, Romplumb a avut și o instalație pentru producerea acidului sulfuric, în care era valorificat dioxidul de sulf rezultat din procesul tehnologic.

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Rănile adânci lăsate de industria grea

După 1990, industria grea a intrat într-un declin profund, care a dus la închiderea exploatărilor miniere și a celor mai multe uzine din Baia Mare. La sfârșitul anilor ’90, combinatul Phoenix a fost privatizat și vândut de statul român companiei Allied Deals, condusă de omul de afaceri indian Gautam Majumdar și de asociatul său, Viren Rastogi. În anii 2000, cei doi și complicii lor au fost arestați și condamnați în Marea Britanie pentru fraude de peste 300 de milioane de lire sterline.

→ Imaginea 1/18: Orașul Baia Mare, Maramureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg

Între timp, combinatul metalurgic, înconjurat de cartierele orașului, a ajuns în faliment și s-a dezintegrat treptat. În ultimii ani, fosta platformă industrială s-a transformat într-o întindere de ruine, vegheată de cel mai înalt coș de fum din România, cu o înălțime de peste 350 de metri.

Uzinele și minele din Maramureș au asigurat de-a lungul timpului zeci de mii de locuri de muncă, însă au transformat Baia Mare, pentru multe decenii, într-unul dintre cele mai poluate orașe din Europa, cu costuri greu de suportat pentru localnici. Uzinele Phoenix și Romplumb erau responsabile de emisiile masive de dioxid de sulf și de poluarea cu metale grele, în special cu plumb.

Prăbușirea industriei metalurgice din Maramureș a redus poluarea atmosferică din jurul orașului, însă nu a înlăturat urmările vechilor activități industriale și miniere. În județ au rămas peste 300 de halde de steril și aproape 20 de iazuri de decantare. Unele nu au mai fost ecologizate, iar în ultimii ani problemele legate de poluare au fost readuse frecvent în actualitate. Platformele fostelor uzine Phoenix și Romplumb au păstrat și ele moștenirea toxică a industriei metalurgice, cu terenuri contaminate cu metale grele și suprafețe degradate, rămase în mare parte nefolosite.

Uzina Phoenix, devenită Cuprom, și-a încetat activitatea în 2008, iar producția uzinei Romplumb a fost oprită în 2012, după ce societatea nu a mai reușit să se încadreze în normele europene de mediu.