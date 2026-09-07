Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin. Flăcările s-au apropiat de case, o școală și o biserică

Incendiile de vegetație continuă să creeze probleme în sud-vestul țării, unde sute de hectare au fost afectate de flăcări. În Mehedinți, focul s-a apropiat periculos de locuințe, dar și de o școală și o biserică, în timp ce în Caraș-Severin pompierii luptă de trei zile cu un incendiu izbucnit în Parcul Național Domogled.

Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin. Foto: ISU/Facebook

În comuna Malovăț, județul Mehedinți, incendiul izbucnit pe terenurile din apropierea localității s-a extins rapid, alimentat de vântul puternic. Flăcările au ajuns în apropierea mai multor gospodării și au pus în pericol inclusiv școala și biserica din comună, notează TVR Info.

Pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului către zona locuită.

„În pericol au fost biserica și școala din localitate. Am reușit să lichidăm incendiul care înainta spre biserică. Mai avem o linie de foc la ieșirea din sat, care pune în pericol casele”, a declarat plutonierul-major Florin Motreanu, reprezentant al ISU Mehedinți.

Incendiul nu s-a oprit la limitele comunei Malovăț, ci s-a extins și în localitatea învecinată. Flăcările au ajuns inclusiv în apropierea drumului național care leagă Drobeta-Turnu Severin de Târgu Jiu. Circulația rutieră a fost oprită duminică timp de câteva ore din cauza fumului și a focului.

Incendiu de proporții în Parcul Național Domogled

O situație dificilă este și în județul Caraș-Severin, în zona Băile Herculane. Un incendiu de vegetație afectează de trei zile suprafețe din Parcul Național Domogled, iar intervenția pompierilor este îngreunată de terenul dificil și de extinderea focarelor.

Pentru limitarea incendiului sunt folosite și elicoptere, care sprijină echipele aflate la sol. Suprafața afectată de flăcări a depășit 30 de hectare.

Incendiile de vegetație au reprezentat o problemă constantă în sud-vestul țării pe parcursul verii, iar intervențiile pompierilor au continuat și la începutul toamnei.