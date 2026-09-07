 Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin. Flăcările s-au apropiat de case, o școală și o biserică | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin. Flăcările s-au apropiat de case, o școală și o biserică

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Incendiile de vegetație continuă să creeze probleme în sud-vestul țării, unde sute de hectare au fost afectate de flăcări. În Mehedinți, focul s-a apropiat periculos de locuințe, dar și de o școală și o biserică, în timp ce în Caraș-Severin pompierii luptă de trei zile cu un incendiu izbucnit în Parcul Național Domogled.

Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin.
Incendii puternice în Mehedinți și Caraș-Severin. Foto: ISU/Facebook

În comuna Malovăț, județul Mehedinți, incendiul izbucnit pe terenurile din apropierea localității s-a extins rapid, alimentat de vântul puternic. Flăcările au ajuns în apropierea mai multor gospodării și au pus în pericol inclusiv școala și biserica din comună, notează TVR Info. 

Pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului către zona locuită.

„În pericol au fost biserica și școala din localitate. Am reușit să lichidăm incendiul care înainta spre biserică. Mai avem o linie de foc la ieșirea din sat, care pune în pericol casele”, a declarat plutonierul-major Florin Motreanu, reprezentant al ISU Mehedinți.

Incendiul nu s-a oprit la limitele comunei Malovăț, ci s-a extins și în localitatea învecinată. Flăcările au ajuns inclusiv în apropierea drumului național care leagă Drobeta-Turnu Severin de Târgu Jiu. Circulația rutieră a fost oprită duminică timp de câteva ore din cauza fumului și a focului.

Incendiu de proporții în Parcul Național Domogled

O situație dificilă este și în județul Caraș-Severin, în zona Băile Herculane. Un incendiu de vegetație afectează de trei zile suprafețe din Parcul Național Domogled, iar intervenția pompierilor este îngreunată de terenul dificil și de extinderea focarelor.

Pentru limitarea incendiului sunt folosite și elicoptere, care sprijină echipele aflate la sol. Suprafața afectată de flăcări a depășit 30 de hectare.

Incendiile de vegetație au reprezentat o problemă constantă în sud-vestul țării pe parcursul verii, iar intervențiile pompierilor au continuat și la începutul toamnei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia
digi24.ro
image
Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Piperea, premierul României!? „Mi-aș asuma...” / „Firesc ar fi să avem guvern PSD-AUR”
gandul.ro
image
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
mediafax.ro
image
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Castelul Mikó din Olteni, Covasna, replica transilvăneană a Palatului Élysée din Paris, restaurat și redat circuitului turistic cu ajutorul fondurilor europene
libertatea.ro
image
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
digi24.ro
image
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
gsp.ro
image
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
digisport.ro
image
Oamenii de știință au găsit o nouă metodă de a prezice următoarele cutremure. Ce descoperire au făcut
click.ro
image
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Nicușor Dan le-a dat o problemă de matematică elevilor din Curcani, la deschiderea anului școlar
observatornews.ro
image
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Carmen Iohannis nu vrea să renunțe la învățământ. Soția fostului președinte nu a ieșit nici anul acesta la pensie
playtech.ro
image
Reghecampf în locul lui Baciu la FCSB? Propus de liderul galeriei, Gigi Mustață, Reghe reacționează pentru FANATIK: „Iubesc echipa asta!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
digisport.ro
image
O altfel de Grecie! Locul de la malul mării care nu apare pe Google și despre care puțini turiști știu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a făcut propunerea de premier către partide. Anunțul momentului (Surse)
mediaflux.ro
image
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
„O altfel de Grecie”. Locul secret descoperit de un român pe malul mării: „Un frappe și apă, 2 euro. E pustiu”
click.ro
image
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
click.ro
image
Părinții care știu să gestioneze crizele de furie ale copiilor fac 5 lucruri. „Îi ajută să devină mai inteligenți emoțional”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Anamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani
image
„O altfel de Grecie”. Locul secret descoperit de un român pe malul mării: „Un frappe și apă, 2 euro. E pustiu”

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat