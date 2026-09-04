Traficul este blocat pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin, în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Dudașu Schelei. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focarelor, iar flăcările au ajuns să afecteze și infrastructura de comunicații din zonă.

Trafic blocat pe centura Severinului după un incendiu de vegetație. Foto: Captură Video

La locul incendiului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin, care acționează cu trei autospeciale de stingere și un ATV, notează Actual Mehedinți.

Incendiul de vegetație uscată a amenințat un depozit de lemne, astfel că pompierii au intervenit pentru localizarea focarelor și împiedicarea extinderii flăcărilor către construcțiile din apropiere.

Incendiul a provocat și întreruperi ale comunicațiilor în localitatea Dudașu Schelei. Flăcările au afectat un stâlp și cablurile de telecomunicații, iar zona a rămas fără internet.

În același timp, intervenția echipajelor de pompieri a dus la blocarea circulației pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Pompierii continuă operațiunile pentru limitarea propagării incendiului și stingerea tuturor focarelor.

Misiunea este în desfășurare, iar situația poate suferi modificări pe parcursul intervenției.