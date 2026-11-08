Un candidat a încercat să fraudeze examenul de admitere la Poliție. „Instituția are și o altă intrare: cea pe care o folosesc cei care încalcă legea”

Un bărbat din Teleorman, de 31 a fost reținut după ce ar fi încercat să fraudeze examenul de admitere la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, folosind un sistem de comunicare la distanță.

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„La examenul de admitere organizat la Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» Câmpina, un candidat a încercat să obțină un loc în mod fraudulos, folosind un sistem de transmitere și recepționare a informațiilor la distanță, format dintr-un dispozitiv Wi-Fi, o cameră video de mici dimensiuni, un emițător și o microcască”

Potrivit IPJ Prahova, bărbatul de 31 de ani ar fi filmat subiectele examenului de admitere și le-ar fi transmis unei persoane aflate la distanță, de la care primea răspunsurile printr-o cască ascunsă.

Tentativa de fraudă a fost depistată de comisia de examinare, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

„Ușile Poliției Române rămân deschise pentru toți tinerii care aleg să le treacă prin pregătire, efort și corectitudine. Cei care încearcă să intre prin fraudă vor descoperi că instituția are și o altă intrare: cea pe care o folosesc cei care încalcă legea.

Le transmitem tuturor candidaților un mesaj ferm: drumul spre uniforma de polițist trece prin învățătură, nu prin căști ascunse și dispozitive interzise.

Integritatea nu se verifică doar la examen. Este o condiție de la care nu facem rabat, nici la admitere, nici pe parcursul carierei.

Cercetările continuă pentru identificarea persoanei care i-ar fi transmis candidatului, prin intermediul dispozitivului de comunicare audio, răspunsurile la subiectele de examen și pentru stabilirea întregii activități infracționale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.”