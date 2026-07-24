Permise auto obținute cu ajutorul camerelor ascunse. Tariful ajungea la 6.000 de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de opt persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice.

Anchetatorii au efectuat, joi, 23 iulie, opt percheziții domiciliare în București și județul Giurgiu. Au fost ridicate probe, medii de stocare a datelor, echipamente tehnice și aproximativ 400.000 de lei.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat în perioada decembrie 2025 – iulie 2026 și ar fi ajutat, contra unor sume de bani, persoane care voiau să obțină permise de conducere fără să parcurgă etapele obligatorii prevăzute de lege.

Candidații ar fi beneficiat de documente medicale și de școlarizare întocmite fără efectuarea evaluărilor și cursurilor obligatorii. Totodată, proba teoretică ar fi fost fraudată cu ajutorul unor mijloace tehnice audio-video. Într-unul dintre cazurile documentate, pentru întregul demers ar fi fost ceruți aproximativ 6.000 de euro.

Cum ar fi fost fraudat examenul teoretic

Doi dintre inculpați, în vârstă de 40 și 48 de ani, ar fi pus la dispoziția candidaților echipamente de comunicare la distanță ascunse în articole vestimentare.

Prin intermediul acestora, subiectele primite în sala de examen erau transmise în exterior și rezolvate de alte persoane, iar răspunsurile erau apoi comunicate candidaților, susțin procurorii.

Un alt inculpat, în vârstă de 57 de ani, ar fi coordonat activitatea grupării. Acesta ar fi intrat în legătură cu persoanele interesate, ar fi stabilit sumele de bani și ar fi apelat la ceilalți membri în funcție de serviciile solicitate.

În dosar sunt cercetați și doi soți, de 44 și 39 de ani, administrator, respectiv angajată ai unei școli de șoferi din București. Aceștia ar fi întocmit documente care atestau în mod nereal că anumite persoane au parcurs și absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică.

Șase persoane, reținute

Șase dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să ceară Tribunalului București arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Alți doi inculpați, de 23 și 41 de ani, sunt chiar candidați care ar fi susținut fraudulos proba teoretică. În cazul lor a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă, iar Parchetul precizează că măsurile dispuse nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.