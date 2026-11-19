Un grav accident feroviar s-a produs joi dimineață în zona Cap Roșu din comuna prahoveană Florești, după ce un autoturism a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta Galați-Brașov. O femeie și fetița ei au murit

Echipele de salvare n-au mai putut face nimic pentru mamă și fetița sa Foto: captură YouTube Observatorul Prahovean

În mașină se aflau o femeie în vârstă de 26 de ani și o fetiță de 3 ani și 6 luni. Impactul a fost devastator, relatează Observatorul Prahovean.

Tânăra a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, iar echipajele de descarcerare au intervenit pentru extragerea acesteia.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind declarat la locul accidentului.

Copila a fost găsită în afara autoturismului, în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, potrivit unui bilanț ulterior transmis de ISU Prahova, și aceasta a fost declarată decedată.

La locul tragediei au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Trenul implicat în accident transporta aproximativ 200 de călători. Primele informații arată că niciunul dintre pasageri nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii și specialiștii feroviari au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care autoturismul a ajuns pe calea ferată și cauzele producerii accidentului.

Amintim că, luni după-amiază, un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată având căşti şi glugă pe cap.

În octombrie, o familie a murit în urma unui alt accident feroviar. Victimele - șoferița de 26 de ani, un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fată de 7 ani - au decedat pe loc.