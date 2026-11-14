Tragedie pe DN 17. O femeie a murit, iar o fetiță de doar 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite de o mașină

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 17, unde o femeie și o fetiță au fost lovite de un autoturism. În urma impactului, femeia și-a pierdut viața, iar copila a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident rutier grav pe DN 17 Foto: Facebook/Mesager24

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul s-a produs sâmbătă seară, în localitatea Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Victimele traversau partea carosabilă în momentul în care au fost surprinse de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Tureac.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, inclusiv unul de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

„În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Menţionăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului şi a iniţiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, au precizat polițiștiui de la IPJ Bistrița Năsăud

Fetița, în vârstă de doar trei ani, era inconștientă și prezenta suspiciune de hemoragie intracraniană.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.