Doi tineri de 18 și 20 au murit într-un grav accident produs în Petroșani

Doi tineri din Petrila au murit sâmbătă dimineață într-un accident rutier produs în Petroșani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, în eveniment a fost implicat un singur autoturism, în care se aflau doar cele două victime.

Foto: FB Observatorul Național TV

La fața locului au fost trimise un echipaj de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea pompierilor, victimele erau încarcerate în autoturismul puternic avariat, astfel că echipajele au intervenit pentru extragerea lor, potrivit Agerpres.

Cei doi tineri, de 18 și 20 de ani, nu prezentau semne vitale, iar echipajul medical al SAJ a declarat decesul ambilor la fața locului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Amintim că alți doi tineri au fost răniți într-un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza localității Cucorăni din județul Botoșani.

Miercuri, un bărbat de 50 de ani din județul Argeș a provocat un accident pe DJ 663, în zona localității Budieni. Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în zona de acces a unui magazin.

Bărbatul fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni.