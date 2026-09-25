 O mașină în care se aflau şapte persoane, lovită de tren în județul Iași. Pasagerii au refuzat transportul la spital | adevarul.ro
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O mașină în care se aflau şapte persoane, lovită de tren în județul Iași. Pasagerii au refuzat transportul la spital

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Un autoturism în care se aflau şapte persoane a fost lovit de un tren, joi seară, în zona localităţii Cepleniţa, judeţul Iaşi, patru dintre acestea fiind scoase de pompieri din maşină. Toţi cei implicaţi au refuzat evaluarea medicală şi transportul la spital.

Șină calea ferată
Dacie lovită de tren în Ceplenița Foto: Facebook

Accidentul feroviar a avut loc joi, în jurul orei 23:00, în zona localităţii Cepleniţa.

Potrivit ISU Iaşi, trenul care circula pe ruta Iaşi–Hârlău a lovit un autoturism Dacia în care se aflau şapte persoane.

Acolo au fost direcţionate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor din cadrul Punctului de Lucru Hârlău şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu 8 subofiţeri, scrie News.

„Primul echipaj de intervenţie a ajuns la faţa locului la ora 23:16. Cele şapte persoane aflate în autoturism erau conştiente. Trei dintre acestea s-au autoevacuat, iar celelalte patru au fost scoase din autovehicul de către pompierii militari. În tren se aflau mecanicul, controlorul şi doi pasageri, fără a fi înregistrate persoane rănite. În urma intervenţiei, toate persoanele implicate în eveniment au refuzat evaluarea medicală şi transportul la spital”, a precizat sursa citată.

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenţia autorităţilor competente pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea circumstanţelor producerii acestuia.

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