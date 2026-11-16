Bărbat lovit de tren în zona Gării de Sud din Ploiești. Victima purta căști și glugă pe cap

Un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren, luni după-amiază, în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată având căşti şi glugă pe cap.

Accident feroviar Foto: Arhivă

Un accident feroviar s-a produs luni în zona Gării de Sud din Ploiești, unde un bărbat în vârstp de 32 de ani a fost lovit de un tren.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, scrie Agerpres.

Victima era conştientă şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului SMURD. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Ploieşti.

Surse judiciare au declarat că victima este un bărbat de 32 de ani, care a traversat neregulamentar calea ferată. El purta căşti şi avea gluga pe cap, spun sursele citate.

„La ora 16:00, în staţia Ploieşti Sud, trenul nr. 11480 016, operat de Regio Călători, a surprins şi accidentat o persoană în zona macazurilor din capătul Y al staţiei. Trenul staţionează până la sosirea autorităţilor competente pentru efectuarea cercetărilor. Circulaţia trenurilor în direcţia Urziceni este afectată", informează CFR Infrastructură Bucureşti într-o postare pe Facebook.