Un tren a deraiat în Ungaria. Circulaţia feroviară este oprită temporar pe ruta Budapesta-Curtici

Circulaţia trenurilor pe ruta Budapesta - Curtici a fost oprită temporar, luni seară, în urma unei deraieri pe calea ferată produsă în Ungaria, a anunţat CFR Călători. Două trenuri sunt afectate în urma acestui incident.

CFR Călători Foto: Shutterstock

Circulația trenurilor pe relația Budapesta–Curtici este închisă temporar, luni seara, după ce un material rulant a deraiat pe teritoriul Ungariei, în zona administrată de compania feroviară maghiară MAV, anunță CFR Călători.

„CFR Călători informează că, urmare a unei deraieri de material rulant produsă pe teritoriul Ungariei în această seară – 28 septembrie 2026, în zona administrată de compania feroviară maghiară – MAV, circulaţia trenurilor pe relaţia Budapesta–Curtici este închisă temporar”, a transmis CFR Călători, luni seară.

Potrivit sursei citate, trenurile IR 473 şi IR 347 vor înregistra întârzieri, durata acestora nefiind cunoscută în acest moment, conform informaţiilor transmise de administraţia MAV.

„Pe teritoriul României, CFR Călători va asigura circulaţia trenurilor cu vagoane din rezerva proprie, în funcţie de situaţia operativă”, a mai precizat CFR Călători.