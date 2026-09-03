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Alertă în Ploiești după descoperirea unui dispozitiv suspect. Brigada Antitero a SRI a împânzit locul

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Brigada Antitero a SRI a intervenit joi dimineață, 3 septembrie, în zona de vest a Ploieștiului, după ce în apropierea unui bloc-turn a fost raportată prezenţa unui obiect suspect.

Specialiştii au cercetat zona.
Specialiştii au cercetat zona. Foto: captură video/observatorulph

Brigada Antitero a SRI a la primele ore ale dimineţii de joi, 3 septembrie, pe strada Erou Marian Moldoveanu din Ploiești, după ce, în jurul orei 7.30, oamenii din zonă au sesizat autoritățile că au observat în grădina unui bloc-turn o cutiuță suspectă.

În urma apelului, la fața locului au ajuns reprezentanți ai SRI și echipe ale Brigăzii Antitero, care au izolat perimetrul și au început verificările. Zona de siguranță stabilită în timpul intervenției a fost menținută, iar oamenii nu au putut intra sau ieși din perimetrul izolat de echipele aflate la fața locului.

Incomod citează martori care au relatat că obiectul ar fi fost o cutie roșie cu luminiţe, care ticăia, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

Potrivit unor surse, primele verificări au indicat că ar fi vorba despre o alarmă falsă, iar dispozitivul găsit în grădina blocului ar fi, mai degrabă, o jucărie.

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