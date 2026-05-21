Alertă de securitate pe un aeroport din Australia: un epilator cu laser a fost confundat cu o bombă

Autoritățile de pe aeroportul Avalon din Melbourne, Australia, au evacuat joi terminalul intern după ce un obiect din bagajul unui pasager a fost confundat cu un posibil dispozitiv exploziv. În realitate, era vorba despre un epilator cu laser, potrivit unui comunicat al conducerii aeroportului.

Incidentul s-a produs cu puțin înainte de ora locală 06:00 (20:00 GMT, miercuri), în timpul verificărilor de securitate pentru pasageri și bagaje, când personalul a identificat obiectul ca fiind suspect, notează BBC.

„Terminalul intern al aeroportului Melbourne Avalon a fost evacuat în această dimineaţă după identificarea unui obiect suspect în timpul procesului de inspecţie”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Poliția statului Victoria a confirmat că un bărbat a fost reținut pentru câteva ore, fără a preciza dacă acesta era proprietarul dispozitivului. Zona a fost izolată, iar echipele de intervenție și specialiștii au efectuat verificări amănunțite.

Ulterior, activitatea aeroportului a fost suspendată temporar, ceea ce a dus la întârzieri și modificări ale mai multor curse interne. Pasagerii au fost sfătuiți să ia legătura cu operatorii aerieni pentru actualizări privind zborurile.

După câteva ore, autoritățile au anunțat redeschiderea terminalului, în urma concluziei experților în deminare că obiectul nu reprezenta niciun pericol.

„Operaţiunea demonstrează vigilenţa sistemelor de securitate şi aplicarea rapidă a măsurilor preventive pentru a proteja pasagerii, angajaţii şi comunitatea”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Aeroportul Avalon este al doilea aeroport al orașului Melbourne și operează în principal zboruri interne low-cost.