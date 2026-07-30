Alertă cu bombă la Autoritatea Navală Română din Constanța. A doua amenințare în două zile

Autoritățile din Constanța au fost alertate joi, după o nouă amenințare cu bombă care a vizat sediul Autorității Navale Române (ANR). Este a doua zi consecutivă în care forțele de intervenție sunt mobilizate în Portul Constanța, după alerta similară de miercuri, care a dus la evacuarea Porții 1 și a Terminalului de Pasageri. Între timp, a fost reluată activitatea iar portul a fost redeschis.

Sistemele de urgență au fost activate imediat după primirea amenințării, iar echipele specializate au început verificările în zona vizată.

Noua amenințare vine la doar o zi după incidentul din 29 iulie, când accesul în zona Porții 1 și a Terminalului de Pasageri (Dana 0) a fost restricționat, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv în parcarea din fața sediului Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, scrie publicația locală Ziua de Constanța. Între timp, a fost reluată activitatea iar portul a fost redeschis.

Atunci, autoritățile au verificat întregul perimetru, iar alerta s-a dovedit a fi falsă.

Pirotehniștii verifică sediul Autorității Navale Române

În urma noii amenințări, pirotehniștii și celelalte structuri de intervenție au început verificarea sediului Autorității Navale Române, fiind aplicate toate procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca și această alertă să fie falsă și să facă parte din același val de amenințări telefonice și cibernetice care a vizat Portul Constanța în ultimele două zile.

Cu toate acestea, autoritățile subliniază că toate protocoalele de securitate sunt respectate până la finalizarea verificărilor și declararea clădirii ca fiind sigură.

Mesaj generat cu ajutorul inteligenței artificiale

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că amenințarea de miercuri a fost transmisă printr-un apel la 112 care conținea un mesaj generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit unor surse din anchetă, apelurile automate au fost inițiate din afara României, fiind localizate în Polonia și Ucraina.

Mesajul transmis autorităților avertiza că în clădirea portului și în terminalul de pasageri ar fi fost amplasate mai multe dispozitive explozive deghizate în diverse obiecte și îi îndemna pe cei aflați în zonă să evacueze clădirea.