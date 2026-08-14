Alertă la Costinești după ce un nou obiect suspect a fost găsit pe plajă

Este din nou alertă pe plaja din Costinești, după ce un obiect suspect, care ar putea fi o bucată dintr-o dronă, a fost găsit pe plajă. Acesta este cel de-al doilea astfel de incident în ultimele 24 de ore.

Fragmentul a fost găsit pe aceeași plajă unde ieri a fost găsită o dronă.

La fața locului au fost solicitați specialiștii pentru a se stabili dacă bucata de dronă pune în pericol cetățenii, transmite presa locală.

1/3 Fragmente dronă în Costinești FOTO Ziua de Constanța

Incidentul vine după ce un alt obiect suspect a fost observat joi dimineață în mare, la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă au susținut că obiectul ar putea fi o dronă și au transmis imagini de la fața locului.

Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD.

Ulterior, în urma verificărilor, specialiștii EOD au stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic. Acesta a fost predat Gărzii de Coastă, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.