Concert în Franța dedicat memoriei lui Dinu Lipatti dirijat de Daniel Jinga, directorul Operei Naționale

Concertul i-a reunit pe pianiștii Viniciu Moroianu, Mihai Ritivoiu și Izabela Voropciuc și marchează 76 de ani de la ultimul recital public susținut de Dinu Lipatti, la 16 septembrie 1950, chiar pe scena Grand Kursaal.

Daniel Jinga, dirijor Foto: Opera Națională

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea Artei și Culturii și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

„Pentru un muzician, există locuri în care memoria devine aproape palpabilă. Besançon este un asemenea loc: aici s-a încheiat, în 1950, parcursul public al lui Dinu Lipatti, dar ecoul artei sale nu s-a stins niciodată. Revenirea, după 76 de ani, pe scena Grand Kursaal, împreună cu Orchestra Națională Radio România și cu trei pianiști români de excepție, nu este doar un act comemorativ, ci o întâlnire vie cu una dintre marile conștiințe ale muzicii românești. Ne dorim ca românii din Franța și Elveția, dar și publicul din Besançon să îl redescopere nu numai pe pianistul legendar Dinu Lipatti, ci și pe compozitorul, creatorul profund ancorat în cultura română și, în același timp, de o autentică dimensiune europeană. Este felul nostru de a spune că patrimoniul nu aparține doar trecutului: el trăiește de fiecare dată când muzica se aude din nou”, a declarat Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, care a asigurat conducerea muzicală a concertului, potrivit Radio România Cultural.

Proiectul urmărește promovarea patrimoniului muzical românesc și consolidarea legăturilor culturale dintre România, comunitățile din diaspora și Franța.

Concertul Orchestrei Naționale Radio, sub conducerea lui Daniel Jinga, a fost înregistrată în format audio-video profesional, iar înregistrarea va fi pusă ulterior, gratuit, la dispoziția publicului online.

Cine este Daniel Jinga

Daniel Jinga a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, pe care le-a absolvit în anul 2003. În anul 2004 și-a finalizat cursurile de master în Stilistică Dirijorală – Dirijat Cor Academic ale Universității Naționale de Muzică București, iar în anul 2012 i s-a acordat titlul de Doctor în Muzică al aceleiași universități.

Marin Constantin îl numește în anul 2003, dirijor secund al Corului Național de Cameră „Madrigal”, legitimându-i astfel calitățile dirijorale. Din dorința de a se exprima artistic într-o manieră autentică, părăsește emblematicul „Madrigal” și înființează Corul de Cameră „Accoustic”, împreună cu cei mai valoroși colegi ai generației sale.

În anul 2009 debutează la pupitrul Orchestrei Simfonice București în cadrul spectacolelor-eveniment „Ascultă, Simte, DescOperă” alături de tenorul Vlad Miriță. Acesta este începutul unui lung șir de spectacole-eveniment pe care le va face în săli importante sau în aer liber alături de vedete din toate genurile muzicale, preferând pentru o perioadă proiectele pop-rock simfonic, spațiile neconvenționale și zona experimentală a manifestărilor muzical-artistice.

Din anul 2012 este Maestru de Cor al Operei Naționale București. În paralel, continuă să fie prezent pe scenă ca dirijor, cu o multitudine de orchestre din București sau din țară.

În 2015 este numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice „Muntenia” din Târgoviște. În același timp, începe colaborările cu Gheorghe Zamfir și corul „Song”, concretizate în turnee și spectacole-eveniment rămase de referință.

În anul 2016 devine dirijor principal al Orchestrei Metropolitane București, la pupitrul căreia susține o serie de gale, producții independente de musical, spectacole-eveniment desfășurate „open air” sau în săli de spectacole emblematice. În anul 2023, Daniel Jinga a dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan, a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București și s-a aflat la pupitrul orchestrei și corului ONB, la Musikverein Viena.

În 2017, alături de Orchestra Metropolitană București și Orchestra Simfonică „Muntenia”, Daniel Jinga a realizat discul „Rapsodiem”, care cuprinde cele două rapsodii enesciene și suita „Valurile Dunării”, compusă de Iosif Ivanovici.

În ultimii ani s-a remarcat în gale și spectacole de operă precum seria galelor „Trei tenori” susținută cu Orchestra Metropolitană Bucuresti, pe întreg teritoriul României, concertele de gală extraordinare oferite la Tel Aviv, la Washington - Kennedy Center și Viena - Das Muth Concert hall, reprezentațiile operei “Rigoletto” la Opera Națională București, producţii cu “Traviata”, “Tosca” şi “Boema” pe diverse scene ale ţării, dar şi “Romeo şi Julieta” de Prokofiev în concert, precum și importantul eveniment al prezentării în concert la pupitrul orchestrei și corului ONB, a operetei “Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, la Musikverein Viena.

În anul 2023, Daniel Jinga a mai dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan și a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București.

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020 a fost Director Artistic al Operei Naționale București. Din martie 2021 este Manager-Director general al Operei Naționale București.

Anii 2024-2025 i-au adus lui Daniel Jinga multiple evoluții ca dirijor de operă și balet în diverse teatre de operă din țară, cu un amplu repertoriu, dar și prestigioase apariții la pupitrul Orchestrei Operei Naționale București pe scenele Teatro La Fenice din Veneția, Teatro dell'Opera di Roma, la Expoziția Mondială de la Osaka (Japonia) și ca dirijor invitat la Salonic (Grecia) sau la Festivalul Internațional de Operă de la Daegu (Coreea).