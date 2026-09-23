 Concert în Franța dedicat memoriei lui Dinu Lipatti dirijat de Daniel Jinga, directorul Operei Naționale | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Concert în Franța dedicat memoriei lui Dinu Lipatti dirijat de Daniel Jinga, directorul Operei Naționale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Concertul i-a reunit pe pianiștii Viniciu Moroianu, Mihai Ritivoiu și Izabela Voropciuc și marchează 76 de ani de la ultimul recital public susținut de Dinu Lipatti, la 16 septembrie 1950, chiar pe scena Grand Kursaal.

Daniel Jinga
Daniel Jinga, dirijor Foto: Opera Națională

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea Artei și Culturii și este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

„Pentru un muzician, există locuri în care memoria devine aproape palpabilă. Besançon este un asemenea loc: aici s-a încheiat, în 1950, parcursul public al lui Dinu Lipatti, dar ecoul artei sale nu s-a stins niciodată. Revenirea, după 76 de ani, pe scena Grand Kursaal, împreună cu Orchestra Națională Radio România și cu trei pianiști români de excepție, nu este doar un act comemorativ, ci o întâlnire vie cu una dintre marile conștiințe ale muzicii românești. Ne dorim ca românii din Franța și Elveția, dar și publicul din Besançon să îl redescopere nu numai pe pianistul legendar Dinu Lipatti, ci și pe compozitorul, creatorul profund ancorat în cultura română și, în același timp, de o autentică dimensiune europeană. Este felul nostru de a spune că patrimoniul nu aparține doar trecutului: el trăiește de fiecare dată când muzica se aude din nou”, a declarat Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, care a asigurat conducerea muzicală a concertului, potrivit Radio România Cultural.

Proiectul urmărește promovarea patrimoniului muzical românesc și consolidarea legăturilor culturale dintre România, comunitățile din diaspora și Franța.

Concertul Orchestrei Naționale Radio, sub conducerea lui Daniel Jinga, a fost înregistrată în format audio-video profesional, iar înregistrarea va fi pusă ulterior, gratuit, la dispoziția publicului online.

Cine este Daniel Jinga

Daniel Jinga a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, pe care le-a absolvit în anul 2003. În anul 2004 și-a finalizat cursurile de master în Stilistică Dirijorală – Dirijat Cor Academic ale Universității Naționale de Muzică București, iar în anul 2012 i s-a acordat titlul de Doctor în Muzică al aceleiași universități.

Marin Constantin îl numește în anul 2003, dirijor secund al Corului Național de Cameră „Madrigal”, legitimându-i astfel calitățile dirijorale. Din dorința de a se exprima artistic într-o manieră autentică, părăsește emblematicul „Madrigal” și înființează Corul de Cameră „Accoustic”, împreună cu cei mai valoroși colegi ai generației sale.

În anul 2009 debutează la pupitrul Orchestrei Simfonice București în cadrul spectacolelor-eveniment „Ascultă, Simte, DescOperă” alături de tenorul Vlad Miriță. Acesta este începutul unui lung șir de spectacole-eveniment pe care le va face în săli importante sau în aer liber alături de vedete din toate genurile muzicale, preferând pentru o perioadă proiectele pop-rock simfonic, spațiile neconvenționale și zona experimentală a manifestărilor muzical-artistice.

Din anul 2012 este Maestru de Cor al Operei Naționale București. În paralel, continuă să fie prezent pe scenă ca dirijor, cu o multitudine de orchestre din București sau din țară.

În 2015 este numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice „Muntenia” din Târgoviște. În același timp, începe colaborările cu Gheorghe Zamfir și corul „Song”, concretizate în turnee și spectacole-eveniment rămase de referință.

În anul 2016 devine dirijor principal al Orchestrei Metropolitane București, la pupitrul căreia susține o serie de gale, producții independente de musical, spectacole-eveniment desfășurate „open air” sau în săli de spectacole emblematice. În anul 2023, Daniel Jinga a dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan, a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București și s-a aflat la pupitrul orchestrei și corului ONB, la Musikverein Viena.

În 2017, alături de Orchestra Metropolitană București și Orchestra Simfonică „Muntenia”, Daniel Jinga a realizat discul „Rapsodiem”, care cuprinde cele două rapsodii enesciene și suita „Valurile Dunării”, compusă de Iosif Ivanovici.

În ultimii ani s-a remarcat în gale și spectacole de operă precum seria galelor „Trei tenori” susținută cu Orchestra Metropolitană Bucuresti, pe întreg teritoriul României, concertele de gală extraordinare oferite la Tel Aviv, la Washington - Kennedy Center și Viena - Das Muth Concert hall, reprezentațiile operei “Rigoletto” la Opera Națională București, producţii cu “Traviata”, “Tosca” şi “Boema” pe diverse scene ale ţării, dar şi “Romeo şi Julieta” de Prokofiev în concert, precum și importantul eveniment al prezentării în concert la pupitrul orchestrei și corului ONB, a operetei “Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, la Musikverein Viena.

În anul 2023, Daniel Jinga a mai dirijat spectacolul „Rigoletto” la Opera din Baku, Azerbaidjan și a semnat conducerea muzicală a premierei musicalului „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber la Opera Națională București.

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020 a fost Director Artistic al Operei Naționale București. Din martie 2021 este Manager-Director general al Operei Naționale București.

Anii 2024-2025 i-au adus lui Daniel Jinga multiple evoluții ca dirijor de operă și balet în diverse teatre de operă din țară, cu un amplu repertoriu, dar și prestigioase apariții la pupitrul Orchestrei Operei Naționale București pe scenele Teatro La Fenice din Veneția, Teatro dell'Opera di Roma, la Expoziția Mondială de la Osaka (Japonia) și ca dirijor invitat la Salonic (Grecia) sau la Festivalul Internațional de Operă de la Daegu (Coreea).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Cum s-au organizat bodyguarzii lui Călin Georgescu în ziua în care fostul candidat la președinție a fost dus în arest
gandul.ro
image
Judecătorul care a respins arestarea lui Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Vanghelie
mediafax.ro
image
„U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!” Profeția lui Mitică Dragomir pentru ierarhia din SuperLiga
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Coșmar pentru Romina Gingașu. După ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari, a spus totul
digisport.ro
image
Cofeina și diabetul: ce trebuie să știi
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
observatornews.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
cancan.ro
image
Casa de Pensii are 18 membri în Consiliul de Administrație. Fiecare încasează 1.000 lei pe 2 ore de muncă
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
playtech.ro
image
Gică Hagi, pus la zid înainte de debutul României în Liga Națiunilor: 28 de jucători din lot nu îndeplinesc criteriile
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
digisport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o vacanță în Gdańsk cu un copil mic. Calculul făcut de doi români după 5 zile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Cei care stau la bloc plătesc suplimentar. Fondul care depășește întreținerea
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”
click.ro
image
Un copil de 6 ani a căzut de la etajul 2 în București. Băiețelul ar fi nepotul lui Puya
click.ro
image
Un bărbat și-a filmat mama în ultimele 14 zile de viață. Cum s-a schimbat starea femeii de la o zi la alta
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces