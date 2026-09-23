Preşedintele francez Emmanuel Macron a apărat, în ultimul său discurs la Adunarea generală a ONU înainte de a pleca de la Platul Elysée, multilateralismul împotriva unei înăspriri a raporturilor internaţionale de forţă, a îndemnat la iniţiative în războaiele din Ucraina şi Fâşia Gaza şi cu privire la inteligenţa artificială (AI).

Emmanuel Macron, președintele Franței Foto: X

Şeful statului francez a avertizat împotriva unei „întoarceri a imperialismului, aroganţei” şi împotriva unei lumi marcate de „forţa fără reguli şi reţinere”.

El a cerut statelor lumii să apere o „societate internaţională civilizată” care are la bază ONU.

Emmanuel Macron a denunţat strategiile care pun în discuţie frontiere şi suveranitatea statelor, scrie News.

El i-a atacat astfel pe „cei care cred că pot submina ordinea internaţională pentru a-şi lărgi frontierele” sau ”călca în picioare suveranitatea popoarelor pentru a dispune ei de ea”.

El i-a criticat totodată pe cei care vor să „decidă viitorul planetei, fie că este vorba despre climă sau inteligenţa artificială”.

„Întrebarea care ni se pune foarte simplu este dacă vrem să trăim în această stare a naturii, într-o formă de întoarcere la legea junglei, sau într-o societate internaţională civilizată”, a subliniat el.

”Trebuie să apărăm justiția”

Şeful statului francez a prezentat ONU drept un cadru necesar de apărare a regulilor comune.

„Datoria noastră este, mai mult ca niciodată, să stăm drept alături de ONU pentru a decide tocmai interesul comun”, a subliniat el.

„Acolo unde legea celui mai puternic încearcă să se impună, trebuie să apărăm justiţia, interesul comun”, a continuat el.

Macron a cerut să i se redea Organizaiei „vitalitatea”.

În Războiul din Ucraina, Emmanuel Macron a pledat în favoaea unui „dublu moratotiu” al atacurilor împotriva instalaţiilor energetice în Rusia şi în Ucraina.

El a propus „un moratoriu la Marea Neagră”, care să permită circulaţia cerealelor şi să s dea un răspuns provocărilor securităţii alimentare care afectează numeroase ţări emergente şi în curs de dezvoltare.

Luptă împotriva influenței SUA și Chinei

Preşedintele francez a revenit şi asupra Războiului din Fâşia Gaza, la un an după ce a iniţiat, la Adunarea generală a ONU o recuoaştere a Palestinei ca stat.

El a deplâns „un spectacol care ne face ruşine tuturor”.

„Care este credibilitatea noastră, dacă noi continuăm să rămânem inactivi faţă de Fâşia Gaza?”, a întrebat el comunitatea internaţională.

Emmanuel Macron a apărat din nou soluţia cu două state, pe care o prezintă drept o condiţie a „securităţii de azi şi de mâine a Israelului şi poporului său”.

Preşedinele francez a cerut, de asemenea, ţărilor „ataşate independenţei lor” să dezvolte o inteligenţă artificială (AI) care să nu depindă nici de Statele Unite şi nici de China.

El a evocat o „coaliţie a independenţilor”, din care să facă parte cei care „nu vor să devină vasalii uneia sau alteia dintre cele două mari puteri mondiale”, care să-şi pună împreuă capacităţile de calcul şi investiţiile pentru a crea un „model open-source de frontieră”.

Şeful statului ffrancez şi-a încheiat alocuţunea cerând ”să nu cedăm nimic” ”spiritului înfrângerii” şi „putere” în faţa unei „împărţiri lente a lumii”.