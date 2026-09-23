 Provocarea zilei pe „Adevărul”. „Se scurge nisipul”: știi să rezolvi integrama? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”. „Se scurge nisipul”: știi să rezolvi integrama?

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Ziarul „Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, în fiecare zi, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.

Integramă
Integrama zilei Foto: Jocurile Adevărul

Noua secțiune poate fi accesată gratuit, direct din browser, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce sau să instaleze programe pe telefon, tabletă ori computer.

Printre jocurile disponibile se numără Sudoku, integrame și quiz-uri, cu mai multe niveluri de dificultate – ușor, mediu și dificil. Astfel, fiecare utilizator își poate alege provocarea în funcție de timpul disponibil și de nivelul de dificultate pe care îl preferă.

De exemplu, în ediția de astăzi, cititorii pot încerca integrama „Se scurge nisipul”, care are 80 de poziții de completat. Cei care preferă să-și testeze cunoștințele generale pot încerca quiz-ul zilei, care are 27 de întrebări de cultură generală. Pentru iubitorii de rebusuri sau pentru cei care preferă exercițiile de logică, secțiunea include și alte tipuri de provocări.

„Jocurile zilei” sunt disponibile gratuit, direct în browser, fără descărcări și fără instalarea unei aplicații.

Cititorii „Adevărul” pot astfel să își testeze zilnic atenția, memoria și cunoștințele, indiferent de device-ul folosit.

Enjoy!

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