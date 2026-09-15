 Polițist din Pitești, ridicat de mascați pentru proxenetism prin metoda „loverboy”. Agentul e căsătorit și are doi copii | adevarul.ro
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Polițist din Pitești, ridicat de mascați pentru proxenetism prin metoda „loverboy”. Agentul e căsătorit și are doi copii

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Un polițist din Pitești a fost ridicat de mascați chiar din secția în care lucra şi condus la audieri, într-un dosar de proxenetism.

Poliţistul a fost ridicat de mascaţi chiar din secţia de poliţie.
Poliţistul a fost ridicat de mascaţi chiar din secţia de poliţie. Foto: ePiteşti

Desfășurare de forțe, marți dimineață, 15 septembrie, la Secția 2 de Poliție din cartierul piteștean Găvana. Mascații și procurorii DIICOT au intrat în sediul secției pentru percheziții, într-un dosar care vizează fapte de proxenetism. Printre persoanele vizate se află un polițist de 36 de ani, care lucrează chiar în această unitate.

Potrivit ePitești, anchetatorii au căutat în sediul Secției 2 probe în dosarul în care este cercetat polițistul. După percheziții, agentul, M.C., a fost scos din secție și dus la audieri.

Acesta este din Pitești, lucrează în cadrul Poliției de aproximativ 13 ani, este căsătorit și are doi copii. Potrivit aceleiaşi surse, agentul ar avea legătură cu recrutarea a două tinere în vederea practicării prostituţiei, prin metoda „loverboy”.

Momentan, poliţistul se află la sediul DIICOT pentru audieri, în timp ce ancheta continuă.

Este al doilea caz din Argeș în care un polițist este vizat într-o anchetă pentru proxenetism. În noiembrie 2025, un agent de 33 de ani de la Biroul Rutier Pitești a fost inculpat pentru proxenetism și trafic de persoane, fiind acuzat că ar fi obligat o femeie să se prostitueze în mai multe țări europene, iar apoi și-ar fi însușit banii obținuți din activitatea acesteia. Bărbatul era angajat în Poliție din 2013.

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