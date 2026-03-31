Polițist ziua, proxenet noaptea. Un „om al legii” a fost arestat pentru trafic de minori, spălare de bani și alte infracțiuni

Un agent de poliție din Pitești, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). El ar fi exploatat sexual două fete, pe care le-a convins prin metoda loverboy. Sumele de bani obținute din activitatea infracțională ar fi fost însușite integral de către el.

Ancheta a fost instrumentată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.

Potrivit anchetatorilor, în 2015, bărbatul ar fi recrutat o minoră de 17 ani, pe care, în perioada 2016–2019, ar fi determinat-o să practice prostituția în mai multe locații din Elveția.

De asemenea, din 2018, folosind metoda „loverboy”, acesta ar fi recrutat o a doua victimă, pe care ar fi exploatat-o sexual până în 27 martie 2026. Sumele de bani obținute din activitatea infracțională ar fi fost însușite integral de către suspect.

Averi ascunse pe numele familiei

Anchetatorii susțin că polițistul ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin transferarea unor bunuri pe numele membrilor familiei. Este vorba despre autoturisme de lux, dar și despre imobile – casă și teren – pe care ulterior le-ar fi recuperat sub formă de donații.

Sume uriașe descoperite la percheziții

În urma a două percheziții efectuate pe 30 martie 2026, polițiștii au ridicat 400.000 de lei, 455.000 de franci elvețieni, 32.300 de euro, 2.800 de lire sterline.

De asemenea, au fost confiscate documente și alte mijloace de probă relevante pentru dosar.

Măsuri și reacția Poliției Române

Marți, 31 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Începând cu data de 16 ianuarie 2026, bărbatul în cauză a fost pus la dispoziție, ca urmare a clasării „apt limitat” pentru îndeplinirea serviciului în Poliție. Poliția Română se delimitează ferm de orice comportamente sau acțiuni necorespunzătoare, care aduc atingere valorilor instituției”, au transmis reprezentanții IGPR.