Polițist din Argeș, inculpat pentru proxenetism și trafic de persoane. Ar fi obligat o femeie să se prostitueze în mai multe țări europene

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a fost inculpat într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane, după ce ar fi obligat o femeie să se prostitueze în mai multe țări europene, banii obținuți fiind însușiți de agent. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, activa la Biroul Rutier Pitești și era încadrat în Poliție din 2013, fără a avea abateri disciplinare notabile.

DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești a anunțat joi reținerea a patru inculpați, cu vârste între 21 și 33 de ani, cercetați pentru proxenetism. În cazul polițistului, procurorii au reținut și infracțiunea de trafic de persoane.

Anchetatorii susțin că, în noiembrie 2024, agentul ar fi recrutat o femeie prin metoda „loverboy”, pe care ar fi obligat-o să practice prostituția în Elveția și Irlanda până la 26 noiembrie 2025. O parte dintre sumele rezultate ar fi fost însușită de polițist.

Cei patru inculpați sunt suspectați că au obținut beneficii materiale din exploatarea sexuală a patru tinere, activitatea de prostituție fiind înlesnită în Elveția, Germania, Marea Britanie și Irlanda. Una dintre victime era chiar soția unuia dintre inculpați.

În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, anchetatorii au ridicat cocaină, înscrisuri, dispozitive de stocare și alte probe relevante.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că polițistul nu avea antecedente disciplinare, cu excepția unei mustrări scrise pentru întârzierea unei lucrări. Colegii îl descriu ca fiind punctual, discret și fără semne că ar fi implicat în activități ilegale.

DIICOT va sesiza judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș cu propunerea de arestare preventivă a celor patru pentru 30 de zile.