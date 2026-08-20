A sunat la 112 să-şi reclame vecinii că nu-l lasă să ia apă din fântâna lor. Cât l-a costat apelul pe un argeşean

Un argeşean a cerut intervenția autorităților la numărul de urgenţă 112 pentru un motiv absolut incredibil: că nu e lăsat să ia apă din fântâna vecinilor. În locul ajutorului aşteptat, s-a ales cu o amendă uriaşă.

Se pare că nu toţi ştiu că numărul de urgenţă 112 nu este tocmai calea potrivită pentru a rezolva neînțelegerile dintre vecini, iar un bărbat din comuna Mălureni, județul Argeș, a aflat acest lucru pe propria piele.

Miercuri, 19 august 2026, acesta a sunat la numărul unic de urgență pentru a reclama că vecinii nu îi dau voie să ia apă din fântâna lor. În locul unui echipaj care să-i rezolve problema, s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei.

Cazul este cel mai recent dintr-o serie de apeluri nejustificate la 112 sancționate de jandarmii argeșeni. De la începutul anului și până în prezent, 41 de persoane au fost amendate pentru că au folosit fără motiv numărul destinat situațiilor de urgență, valoarea totală a sancțiunilor ajungând la 128.000 de lei, potrivit presei locale.

În acest context, Jandarmeria Argeș a atras din nou atenția că 112 trebuie apelat doar atunci când există o situație reală și este nevoie de intervenția imediată a poliției, jandarmeriei, pompierilor sau echipajelor medicale. Un conflict personal, o solicitare care nu reprezintă o urgență sau o problemă care poate fi rezolvată prin alte mijloace nu justifică apelarea serviciului de urgență.

„Apelarea responsabilă a numărului 112 contribuie la intervenția rapidă a echipajelor de poliție, jandarmerie, pompieri sau ambulanță în situațiile în care viața, integritatea corporală, proprietatea ori siguranța persoanelor sunt puse în pericol. Nu utilizați numărul 112 pentru:

- solicitări care nu reprezintă urgențe;

- informații generale sau sesizări care pot fi transmise prin alte mijloace;

- glume, farse sau apeluri false;

- verificarea funcționării serviciului”, a transmis Jandarmeria Argeș.

În urmă cu doar trei zile, jandarmii au fost puşi într-o altă situaţie la fel de neobişnuită. Au fost solicitaţi să intervină pentru îndepărtarea unui şarpe din casa unui bărbat din comuna argeşeană Schitu Golești, dar, până la sosirea lor, proprietarul casei l-a omorât, motiv pentu care i-au făcut un dosar de cercetare pentru încălcarea Legii privind protecția animalelor