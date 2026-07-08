Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea

O femeie din localitatea Livorno, Italia, a sunat la 112 pentru că soţul său a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu ea motivând că era prea obosit şi a vrut să doarmă.

Agenții Poliției din Livorno au intervenit zilele trecute într-un incident cu totul neobișnuit generat de o dispută domestică pornită de la motive cel puțin neașteptate. Simțindu-se lezată, femeia a decis să sune la numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția imediată a forțelor de ordine, potrivit Il Messaggero.

Decizia nu a fost cauzată de un incident de violență fizică, ci refuzul categoric al soțului de a întreține relații intime, un refuz pe care soția l-a interpretat imediat drept un semn clar al unei crize conjugale.

Evenimentul inedit a avut loc imediat după ce bărbatul, de origine nigeriană, stabilit în orașul din Toscana, s-a întors acasă. Cei doi nu se mai văzuseră de peste o lună, din cauza unei călătorii prelungite a bărbatului în țara sa natală.

Când s-au revăzut, pe fondul unei oboseli după zborul lung și, poate, din cauza efectelor căldurii intense, soțul și-a exprimat dorința de a se odihni.

Soția sa, având o perspectivă complet diferită, ar fi preferat să sărbătorească revenirea partenerului acasă, după o perioadă atât de lungă, într-o manieră mai pasională.

În fața refuzului acestuia, avansurile ei s-au transformat rapid într-un protest furios, alimentat de bănuiala unei infidelități. Cearta a escaladat în câteva minute, iar ceea ce începuse ca un schimb de reproșuri reciproce a degenerat în strigăte puternice, culminând cu decizia femeii de a suna la 112, hotărâtă să-și prezinte cazul în fața autorităților.

Zgomotul și strigătele venite din apartamentul cuplului au tulburat inevitabil liniștea imobilului, alarmându-i profund pe vecini. Temându-se că disputa aprinsă ar putea degenera într-un incident grav sau într-o agresiune fizică, locatarii au chemat poliția. Ajunși la fața locului, agenții au constatat o situație care, de fapt, nu prezenta niciun pericol real.

După efectuarea verificărilor necesare, polițiștii au stabilit că nu fusese comisă nicio infracțiune și că nu exista nicio amenințare la adresa siguranței publice. Aceștia au mediat cu succes conflictul dintre cei doi parteneri și au restabilit liniștea deplină în locuință, punând astfel capăt uneia dintre cele mai neobișnuite dispute domestice ale sezonului.