Despărțire cu bucluc: Gestul neașteptat făcut de iubită chiar înainte de a-și face bagajele

O despărțire dureroasă s-a transformat pentru o femeie din Marea Britanie într-o serie de gesturi pe care acum le consideră „meschine”, dar de care spune că ajunsese să râdă după ce a trecut momentul dificil. Kerry Adams, în vârstă de 49 de ani, a povestit cum a decis să-i lase fostului partener câteva „surprize” înainte de a pleca din locuința în care cei doi trăiseră împreună.

S-a despărțit de iubită și a crezut că a scăpat. Foto: Shutterstock

Kerry spune că, inițial, ea și fostul iubit au încercat să rămână în relații bune. Femeia încă locuia în aceeași casă în timp ce își căuta un alt loc unde să se mute, notează Mirror.

Situația s-a schimbat însă după ce bărbatul a început să iasă cu o altă femeie. Supărată de despărțire, Kerry a recunoscut că a decis să se răzbune în câteva moduri.

A transformat locuința într-o „Ibiza”

Prima idee a fost să folosească sistemul de încălzire, mai ales că știa că nu va mai fi responsabilă pentru facturile viitoare.

Kerry spune că a lăsat încălzirea pornită permanent, atât ziua, cât și noaptea, la 28 de grade Celsius.

„Am lăsat căldura pornită toată ziua, în fiecare zi și în fiecare noapte, la 28 de grade, pentru că știam că nu voi contribui la următoarea factură”, a povestit ea.

„Era ca și cum aș fi fost în Ibiza, dar a meritat”, a glumit femeia.

Boxerii de firmă au ajuns la gunoi

Un alt episod a avut loc după ce fostul partener i-a cerut să-i pună lenjeria intimă murdară în mașina de spălat.

Kerry a avut însă o altă idee.

„I-am aruncat la gunoi boxerii de firmă”, a spus femeia.

Gestul a fost una dintre răzbunările pe care le-a făcut înainte să părăsească locuința.

A demontat mânerele tuturor dulapurilor

Cea mai „meschină” idee, după cum o descrie chiar Kerry, a venit în ultima lună în care a mai locuit în casă.

Cei doi stabiliseră că ea putea lua obiectele pentru care plătise. Femeia a profitat de această înțelegere și a demontat toate mânerele dulapurilor din bucătărie.

Fostul partener a încercat ulterior să le cumpere înapoi, însă Kerry a refuzat.

„M-a întrebat dacă poate să le cumpere înapoi, dar i-am spus: «Mi-ai spus să iau tot ce am plătit, și eu am plătit pentru ele»”, a povestit ea.

Kerry spune că reacțiile sale au fost alimentate în mare parte de furia și dezamăgirea provocate de despărțire.

„Am făcut totul din impuls, pentru că eram rănită. Acum, privind în urmă, mi se pare amuzant, dar cu siguranță nu mi s-a părut deloc amuzant atunci”, a mărturisit femeia.

„Viața mea este mai bună fără el”

Relația s-a încheiat la începutul acestui an. Câteva luni mai târziu, Kerry a decis să povestească pe Instagram ce a făcut și cum a trecut peste despărțire.

Femeia spune că, în cele din urmă, experiența a ajutat-o să își schimbe viața și să se apropie din nou de prieteni.

„Acum i-aș mulțumi, pentru că eu chiar cred că viața mea este mai bună fără el. Am avut cea mai frumoasă vară din ultimii ani. Am început să-mi revăd prietenii și să cunosc oameni noi”, a spus ea.

Kerry spune că acum poate privi cu umor episoadele prin care a trecut, iar reacțiile primite după ce și-a făcut publică povestea au ajutat-o să depășească mai ușor despărțirea.

„Acum râd când mă gândesc la ce s-a întâmplat și nu îmi vine să cred că am primit atât de multă susținere pe Instagram de când am început să-mi împărtășesc viața acolo. Așa că da, a fost meschin, dar și terapeutic”, a concluzionat ea.